Copa Davis en Neuquén: Mariano Gaido destacó que la ciudad "está preparada para recibir grandes eventos"

Por primera vez en su historia, la Copa Davis llegará a Neuquén. La Asociación Argentina de Tenis confirmó que la serie correspondiente al Grupo Mundial I entre Argentina y Turquía se disputará el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che, un acontecimiento que marcará el desembarco de la competencia más importante del tenis por equipos en la Patagonia.

Tras conocerse la noticia, el intendente Mariano Gaido celebró la elección de la capital neuquina y sostuvo que la designación ratifica el crecimiento que viene experimentando la ciudad en materia de organización de eventos de nivel nacional e internacional. "Este logro internacional es fruto directo del trabajo en equipo con el gobernador Rolando Figueroa y con Horacio Marín de YPF", afirmó el jefe comunal.

Para Gaido, la llegada de la Selección Argentina de Tenis representa mucho más que un espectáculo deportivo. Consideró que se trata de una confirmación del lugar que la ciudad logró posicionarse en el país durante los últimos años.

"Lo vivimos con orgullo. Con esto se demuestra nuevamente que la ciudad está preparada para recibir grandes eventos. Somos la capital que más crece y un ejemplo en el país porque nos ponemos a trabajar unidos para darle servicios, soluciones y desarrollo para nuestros vecinos y vecinas", expresó.

Gaido remarcó además el impacto que tendrá la Copa Davis más allá del deporte. El intendente sostuvo que la llegada de miles de visitantes, deportistas, dirigentes y medios especializados generará movimiento en sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios. "Esto es crecimiento para el turismo y un gran impulso para la economía neuquina. La Copa Davis viene a consolidar la ciudad de eventos turísticos, deportivos y culturales que planificamos desde el primer día", aseguró.

En ese sentido, consideró que la articulación entre el municipio, el Gobierno provincial y el sector privado resulta clave para atraer competencias y espectáculos de gran magnitud que posicionen a Neuquén dentro del calendario nacional.

Una sede inédita para la Copa Davis

La serie entre Argentina y Turquía se jugará los días 19 y 20 de septiembre sobre superficie rápida y bajo techo en el estadio Ruca Che. Será la primera vez que la Copa Davis se dispute en la Patagonia y también el estreno del seleccionado argentino como local en Neuquén.

La elección representa además un cambio respecto de la tradición del equipo argentino, que históricamente utilizó canchas de polvo de ladrillo al aire libre para ejercer la localía. En esta oportunidad, el equipo capitaneado por Javier Frana buscará un lugar en los Qualifiers 2027 sobre una superficie rápida indoor.

La competencia también tendrá un valor simbólico para el tenis argentino: se disputará cuando se cumplen diez años de la histórica conquista de la Copa Davis obtenida en 2016 y con la posibilidad de alcanzar el triunfo número 100 de Argentina en la competencia.

Con esta designación, Neuquén se convertirá en la sexta provincia argentina que recibe una serie oficial de Copa Davis, sumándose a Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Juan y Santa Fe.

La organización del evento estará a cargo de la Asociación Argentina de Tenis, el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Neuquén, que buscarán convertir el histórico fin de semana de septiembre en una vidriera para mostrar el potencial deportivo, turístico y económico de la región.