Se confirmó que el 19 y 20 de septiembre el estadio Ruca Che albergará la serie de Copa Davis donde Argentina se enfrentará con Turquía en un evento histórico para la provincia y la Patagonia. Desde la Federación Neuquina se preparan pensando en festejar los meses previos, con capacitaciones y dejar un plan social de tenis, apoyado por la asociación Argentina.

La confirmación llegó esta semana y el mundo del tenis zonal lo celebra. Que la Copa Davis se juegue en el interior provoca un gran impacto para los amantes del deporte y premia a una provincia que en los últimos años trabajó en diferentes eventos importantes para darle desarrollo a las jóvenes promesas. “Desde el 2010 nos embarcamos con el convencimiento que este era el camino para colaborar con el desarrollo del tenis. Somos la federación que más future hemos organizados, es un premio que tenemos en Neuquén”, sostuvo Pablo Piloto, presidente de la Federación Neuquina de Tenis en charla con Grito Sagrado por AM550.

La gran duda pasa por la superficie donde se jugará y quienes serán los tenistas que dirán presente. La fecha es post US Open, último grand Slam de la temporada, y previamente a la gira por Asia, también en piso duro, por lo que la cancha será de cemento, para continuar con el circuito, según se informó, se colocará una carpeta que deberá estar 10 días antes, como mínimo, para que llegue en perfecta condiciones.

Horacio Zeballos, número 1 en dobles que podría estar con el equipo post Us Open

El tenista prioriza en muchos momentos su calendario, pasó en la serie con Corea donde se jugó en puso duro cuando estaban en medio del circuito de polvo de ladrillo, es por ello que para Piloto será una gran oportunidad “para amigarse con la gente. Cuando era un rumor la semana pasada, algunos jugadores me escribieron alegrándose porque en Neuquén ganaron su primer punto ATP”.

Asimismo, para la Federación será una revolución, y buscará celebrar el “camino a la Davis”; “Adelantamos una capacitación el inicio de profesorado nivel 2, la idea es lanzar varias actividades tipo con veteranos, menores… el tenis en el día a día es de overol y laburar” sostuvo Pablo Piloto, quien además buscará llevar adelante “un plan de tenis social que sería importante implementar con el apoyo de la Asociación”.

La Copa Davis será un nuevo evento destacado en el Estadio Ruca Che, que tendrá capacidad para 3.500 personas por jornada, desembarcando luego de 10 años de la obtención de la ensaladera de Plata.

Entrevista a Pablo Piloto, presidente de la Federación Neuquina de Tenis en Grito Sagrado