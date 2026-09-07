Se terminó el sueño. Francisco Cerúndolo cayó por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5 ante el belga Alexander Blockx por los octavos de final de US Open 2026. El argentino de 28 años, que estará presente en el Ruca Che representando a Argentina ante Turquía en la Copa Davis, era el único tenista nacional que quedaba en pie y no pudo alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez en su carrera.

En un primer set muy flojo, Cerúndolo arranco siendo quebrado en cero, y aunque se redimió con una ruptura de la misma manera ante un Blockx que arrancó errático con el saque, el porteño no supo aprovechar las dificultades del belga (tres doble faltas en su siguiente turno y un pedido de asistencia médica) dejando pasar dos chances de quiebre para ponerse arriba. En contrapartida, un nuevo juego flojo desde el servicio le costó a Fran otro break en contra que dolió más aún porque volvió a generar cuatro chances para empatarlo y las desaprovechó. Ya con la ventaja, el europeo consiguió quebrar de nuevo para cerrar 6-3 el parcial.

En el segundo set, y a pesar de desperdiciar un nuevo break point en el tercer juego, la historia comenzó a cambiar para un Cerúndolo que ajustó el saque y los errores ante un Blockx que siguió fallando e iba a ceder su servicio en el quinto game. El argentino consiguió sostener esa diferencia también ganando prácticamente todo lo que disputó en la red y, pese a dejar pasar un set point con el servicio del belga, terminó cerrando 6-4 al saque para igualar la contienda.

Un tercer set con altos y bajos mostró a Blockx haciendo mella con sus defensas y consiguiendo el quiebre en el tercer game del partido. No obstante, apareció la rápida reacción de Cerúndolo para levantarse con el contrabreak y establecer el 3-3. La paridad se mantuvo con ambos encarrilando los juegos con su servicio, pero llegaría el que fue, quizás, el punto de inflexión. Tras una gran chance de romper el saque rival estando 40-0 en el 5-5, el porteño desaprovechó los tres puntos de break. Luego, a la hora de sacar, volvió a complicarse ante un belga que sacó jugo de esa situación para ponerse arriba 7-5.

En el cuarto capítulo, ya el belga no dio tantas oportunidades y se afirmó desde el servicio, mientras que del otro lado Fran hizo lo propio aunque con un punto más de dificultad. El duelo se mantuvo equiparado hasta casi el final, donde nuevamente Cerúndolo estuvo errático en el momento inadecuado y Blockx aprovechó para ponerse 6-5 y cerrar el partido con su saque. Fue 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5 para el el 34 del mundo, que sigue soñando en la que es su mejor actuación en un Grand Slam. Oportunidad perdida para el argentino, que pese a un buen torneo, se va con la sensación de que sus fallos le impidieron llegar más lejos en Flushing Meadows.

Así llegaba Cerúndolo

En un camino no exento de dificultades, Fran viene de dejar en el camino nada menos que Taylor Fritz en cinco sets luego de remontar una desventaja de dos parciales. El argentino mejor rankeado de la ATP venía de eliminar en segunda ronda al alemán Jan-Lennard Struff en otra trabajada victoria en cinco capítulos, mientras que su camino en el US Open comenzó con un triunfo en sets corridos ante el austríaco Filip Misolic. De esta manera, Cerúndolo ya marcó su mejor actuación en este Grand Slam, ya que previamente nunca había pasado la segunda ronda.

Ahora, va por su marca más alta en torneos grandes, donde sí llegó a octavos en el Australian Open de este año, así como en Roland Garros 2023 y 2024, pero nunca atravesó esa barrera. Su próximo rival será el belga Blockx, quien viene de derrotar a otro favorito de importancia como Flavio Cobolli (5° preclasificado) por 6-7 (4), 6-3, 6-0 y 6-3. El historial entre ambos consta de un solo partido, donde el europeo se hizo con la victoria en el Masters 1000 de Madrid de esta temporada, por 7-6 (8) y 6-2. El vencedor va ante el ganador del duelo entre Karen Kachanov y Learner Tien.