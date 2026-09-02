Neuquén ya comenzó a sentir la cuenta regresiva. El 19 y 20 de septiembre, el estadio Ruca Che abrirá sus puertas para recibir por primera vez una serie de Copa Davis y convertirse durante todo un fin de semana en el epicentro del tenis internacional en la Patagonia.

La llegada de una competencia de semejante magnitud representa un acontecimiento deportivo inédito para la provincia, pero también una oportunidad para mostrar a Neuquén ante el país y el mundo. Con las entradas agotadas y miles de espectadores listos para vivir las dos jornadas, la ciudad se prepara para un evento que promete dejar huella dentro y fuera de la cancha.

El Ruca Che será el epicentro del tenis internacional el 19 y 20 de septiembre.

Mientras el calendario avanza, el Ruca Che transita los últimos trabajos de puesta en valor para quedar a la altura de las exigencias de una competencia internacional. Las ministras de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, y de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, recorrieron las obras junto al vicepresidente de Ecydense, Federico Bolan.

El estadio atraviesa una transformación que comenzó desde el inicio de la actual gestión provincial y que incluyó diferentes intervenciones destinadas a recuperar uno de los espacios deportivos más emblemáticos de Neuquén.

Asfaltado del estacionamiento, mejoras en baños y vestuarios, pintura, recambio de carpinterías y nuevas veredas forman parte de una puesta a punto que tendrá a la Copa Davis como gran estreno internacional.

“El Ruca Che está en obra, lo estamos preparando para que quede a punto, ya que nuestra provincia fue elegida como sede de la Copa Davis”, destacó Codermatz, quien remarcó que el evento permitirá que Neuquén quede “en los ojos del mundo”.

La llegada del torneo también permitirá completar una etapa en la recuperación del histórico estadio. Desde el comienzo de la gestión de Rolando Figueroa se realizaron distintas obras, entre ellas el cambio del parqué y trabajos generales de mantenimiento y renovación.

Ahora, la Copa Davis será el gran empujón final.

“Esta Copa Davis vino a coronar el estadio con las obras finales para que quede un estadio de gran categoría en la Patagonia”, sostuvo la ministra.

Una cancha que llegará desde España

Uno de los grandes desafíos de la organización estará dentro del propio campo de juego. La serie se disputará sobre una superficie rápida que será importada desde España y montada especialmente para la competencia.

La Asociación Argentina de Tenis estará a cargo del armado de la cancha, en un trabajo conjunto con la Provincia. El proceso comenzará pocos días antes de la serie y tendrá diferentes etapas para alcanzar las condiciones técnicas requeridas.

Primero se instalará el piso, luego una alfombra y posteriormente se aplicarán las distintas capas de pintura necesarias para que la superficie quede reglamentariamente preparada para recibir a los tenistas.

La puesta a punto también alcanzará a la iluminación. El Ruca Che deberá contar con un sistema acorde a las exigencias de una competencia internacional y, especialmente, de una transmisión televisiva en vivo.

“Para la transmisión por televisión, se necesita cierta luminaria que también va a estar, por supuesto, a la altura de las circunstancias”, explicó Codermatz.

Neuquén, en la vidriera internacional

La importancia de la Copa Davis no quedará limitada a los partidos. La competencia también representa una oportunidad para potenciar a Neuquén como destino turístico y como sede de grandes acontecimientos deportivos.

Leticia Esteves destacó que el evento permitirá posicionar a la provincia en una agenda que trascenderá las fronteras argentinas.

“Este evento tan importante nos consolida como un destino para el deporte, pero además nos pone en la agenda internacional”, afirmó la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.

Y el impacto promete ser considerable. Las entradas para ambas jornadas se agotaron rápidamente y se espera la llegada de visitantes que, además de asistir al Ruca Che, tendrán la posibilidad de recorrer la capital neuquina y sus distintos atractivos.

Pero el alcance será todavía mayor. La transmisión televisiva llevará las imágenes del estadio y de la ciudad a todo el país, mientras que diferentes actividades paralelas completarán la agenda durante ese fin de semana.

“No es solamente la gente que viene, sino la transmisión que va a haber en vivo para todo el país y todos los eventos que va a haber alrededor”, explicó Esteves.

Con las últimas obras en marcha, una cancha internacional a punto de ser montada y las tribunas preparadas para recibir a un público que agotó las localidades, Neuquén ya empieza a vivir una cuenta regresiva especial.

El 19 y 20 de septiembre, el Ruca Che dejará por un fin de semana su habitual escenario para convertirse en una verdadera casa del tenis internacional.

Y la Copa Davis tendrá una misión que irá mucho más allá del resultado de cada partido: mostrarle al país y al mundo una nueva cara de Neuquén y dejar un estadio preparado para seguir recibiendo grandes eventos deportivos en el futuro.