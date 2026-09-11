Neuquén ya palpita la Copa Davis y, antes de que la pelota empiece a picar en el estadio Ruca Che, el tenis provincial vivió una semana que difícilmente olvide. Con clínicas, entrenamientos y actividades de formación en distintos clubes de la ciudad, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) acercó a jugadores de todas las edades a referentes que dejaron su huella en el circuito profesional y en la historia reciente del tenis nacional.

La iniciativa formó parte de las actividades previas a la serie que enfrentará a Argentina y Turquía los próximos 19 y 20 de septiembre en Neuquén, una cita que convertirá a la provincia en el epicentro del tenis argentino durante ese fin de semana.

Entre los protagonistas de las jornadas estuvo Mariano Hood, una figura muy especial para la región. Nacido y formado en el Alto Valle, el ex tenista profesional dio sus primeros pasos en Cipolletti antes de construir una destacada carrera internacional. Especialista en dobles, alcanzó el puesto 20 del ranking mundial, conquistó 13 títulos ATP y fue parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina que ganó la histórica Copa Davis de 2016.

Junto a Gonzalo Presson, Luciana Sarmenti y Valeria Mac Loughlin, Hood encabezó una serie de actividades destinadas a fortalecer el desarrollo del tenis local y acercar experiencias de alto rendimiento a jugadores neuquinos de distintas categorías.

La agenda incluyó el JTI Camp para las categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12, una propuesta enfocada en el aprendizaje y la formación de los más pequeños. También se desarrolló “Jugar en Equipo”, un entrenamiento específico de dobles para las categorías Sub 14 y Sub 16, mientras que los jugadores seniors participaron de una Clínica de Dobles centrada en aspectos tácticos y estratégicos del juego.

Durante cada encuentro, chicos, jóvenes y adultos compartieron cancha con entrenadores y referentes vinculados a la Selección Argentina, en una experiencia que dejó enseñanzas dentro y fuera de la pista.

Pero las actividades tuvieron un objetivo que fue más allá de la preparación para la Copa Davis. La propuesta forma parte de un trabajo conjunto entre la Asociación Argentina de Tenis, la Federación Neuquina de Tenis, el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Neuquén para dejar un legado duradero en el tenis regional.

La intención es que el impacto de la Copa Davis no se limite únicamente a los dos días de competencia en el Ruca Che, sino que sirva como impulso para seguir desarrollando jugadores, capacitando entrenadores y fortaleciendo la actividad en toda la provincia.

Mientras el estadio neuquino avanza en su transformación para recibir una de las competencias más importantes del calendario internacional, los clubes de la ciudad ya comenzaron a vivir el espíritu de la Copa Davis.

La semana dejó imágenes que reflejan el crecimiento del tenis en la región: chicos compartiendo cancha con referentes nacionales, juniors perfeccionando conceptos junto a especialistas y jugadores experimentados sumando herramientas para seguir compitiendo.

Fue, en definitiva, una semana soñada para el tenis neuquino. Una semana que acercó a los clubes al máximo nivel internacional y que comenzó a encender la ilusión de toda una provincia a pocos días de recibir a la Selección Argentina en una nueva serie de Copa Davis.