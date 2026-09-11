Entre el viernes 11 al domingo 13 de septiembre se llevará a cabo el 5° Regional AAT, con sede en Neuquén capital, distribuido en dos clubes de la ciudad. En paralelo a este ciclo de capacitaciones y las acciones en la previa de la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía, que se disputará en el estadio Ruca Che emplazado en el barrio San Lorenzo en el oeste de la ciudad.

La Federación Neuquina de Tenis organiza dos grandes torneos regionales, femenino y masculino, que reunirán a decenas de jugadores de distintas categorías durante tres jornadas intensas de competencia.

Dos sedes, cuatro categorías por género

Club El Biguá será la sede de las categorías M12, M14 y M16 (mujeres) y V12, V14 y V16 (varones). En tanto, Club Santafesino albergará las categorías M10 y M18 (mujeres) y V10 y V18 (varones).

En total, el torneo contempla más de 180 partidos entre singles, dobles y segunda chance, distribuidos en ambos clubes a lo largo de las tres jornadas, lo que da cuenta de la magnitud de la convocatoria y la relevancia que este regional tiene para el tenis de la región.

Un escalón clave en el circuito formativo

Los Regionales forman parte del Circuito Argentino para Menores que organiza la Asociación Argentina de Tenis (AAT) a lo largo de todo el país. Son una instancia decisiva dentro del calendario formativo: además de la competencia en sí, otorgan puntos de ranking que definen el acceso a los torneos Nacionales, por lo que cada partido tiene un peso real en la carrera deportiva de las categorías Sub 10 a Sub 18.

Sembrar la base: la apuesta por los más chicos

La inclusión de la categoría Sub 10 no es un detalle menor. Es en esas edades donde se construyen los cimientos de cualquier carrera deportiva, y formar y sostener a los jugadores y jugadoras más chicos es, para la Federación Neuquina de Tenis, tan prioritario como acompañar a quienes ya compiten en categorías superiores.

Un dato distintivo de este 5° Regional es la paridad absoluta entre ramas: cada categoría femenina (M) tiene su espejo exacto en la rama masculina (V), desde Sub 10 hasta Sub 18, compitiendo en las mismas sedes, en las mismas fechas y bajo el mismo formato.

Entre las clínicas con Mariano Hood y sus colegas, y el 5° Regional AAT que arranca este viernes, la Federación Neuquina de Tenis reafirma su compromiso de acompañar el crecimiento del tenis formativo en la provincia, sumando estas actividades a la intensa agenda que la entidad viene desarrollando de cara a la Copa Davis, que en pocos días convertirá a Neuquén en epicentro del tenis nacional.