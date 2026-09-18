Eliminatorias de Copa Davis 2026: los grandes duelos del fin de semana

Este fin de semana de las eliminatorias de clasificación de la Copa Davis 2026 de cara a las Finales en la ciudad italiana de Bolonia. Habrá 8 equipos nacionales en la ciudad italiana y 7 de ellos se decidirán en unos duelos repletos de estrellas.

Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils y Rafael Jódar son solo algunos de los tenistas más ilustres que competirán entre viernes y domingo defendiendo los colores de sus respectivos países en busca de "La Ensaladera de Plata". Con aires del formato tradicional y el anhelo de obtener los pases a Bolonia, un total de 14 países entran en escena por una de las 7 plazas en juego. La otra ya está en manos de Italia, por su condición de vigente campeona.

Vuelven las eliminatorias con local y visitante, con los ambientes mágicos que se generan a raíz de ello. De las 14 naciones que competirán este fin de semana, entre el 18 y el 20 de septiembre, todas ellas, salvo España, vienen de haber ganado una serie con anterioridad. El equipo ibérico estuvo exento de esa primera ronda gracias a su condición de finalista el pasado certamen.

Por tanto, cada eliminatoria se compondrá de cinco partidos; en el primer día de competición se jugarán dos encuentros individuales, quedando para el segundo día un partido de dobles y, si fuera necesario, hasta dos más de individuales. El primer partido individual de cada serie medirá a los números 2 de cada equipo, y el segundo a los mejores jugadores, haciendo que el cuarto y quinto partido sean entre el 1 y el 2 de cada conjunto.

Alexander Zverev

Van a jugar este fin de semana

Chile vs. España (19-20 de septiembre) en tierra batida

Alemania vs, Croacia (19-20 de septiembre) en pista dura indoor

Gran Bretaña vs. Ecuador (19-20 de septiembre) en pista dura indoor

Austria vs Bélgica (18-19 de septiembre) en tierra batida

Corea del Sur vs. India (18-19 de septiembre) en pista dura al aire libre

República Checa vs. Estados Unidos (18-19 de septiembre) en pista dura indoor

Canadá vs. Francia (18 y 19 de septiembre) en pista dura indoor

Félix Auger-Aliassime

Uno de los grandes focos de atención será ver compitiendo a los dos finalistas del US Open, algo muy poco habitual y que demuestra el enorme compromiso por la Copa Davis que tienen tanto Alexander Zverev como Ben Shelton. Aparte de ellos, el duelo entre Canadá y Francia promete emociones fuertes ya que estarán Félix Auger-Aliassime y Arthur Fils, mientras que Rafael Jódar debutará en esta competición siendo el gran baluarte de España en su visita a Chile.

También será interesante ver cómo se comporta Alexander Blockx en la visita de Bélgica a Austria, en un duelo con claro favoritismo para los flamencos y en el que Bergs y Collignon buscarán desplegar su mejor versión, como es ya habitual en Copa Davis.

El plato fuerte será ese choque entre la República Checa de Lehecka, Mensik y Machac, frente a la Estados Unidos de Shelton y Fritz. Además, Gran Bretaña, con Norrie al frente, parte como gran favorita ante Ecuador, mientras que Corea del Sur intentará imponer su autoridad ante India con SoonWoo Kwon y Hyeon Chung como líderes.

Bien es sabido por todos la prioridad total que le da Alexander Zverev a la Copa Davis este año. Por ello, acude con Alemania en la serie que les mide con una Croacia peligrosa, en la que Cilic, Prizmic y los doblistas Pavic y Mektic intentarán frustrar el sueño germano, siendo Hanfmann y los doblistas Puetz y Krawietz los acompañantes de Sascha.

Mención aparte y análisis pormenorizado en otro artículo, merece la eliminatoria entre Chile y España, a la que los de David Ferrer acuden con un equipo joven y tan inexperto como talentoso y rebosante de confianza y capacidad competitiva para sacarlo adelante. Tabilo y Garín serán los obstáculos a salvar por Jódar, Mérida, Landaluce, Munar y Pedro Martínez.

En definitiva, se avecinan tres días rebosantes de alicientes para no despegarse del televisor, en pos de disfrutar del mejor tenis del mundo en la competición centenaria que resulta ser la Copa Davis 2026.