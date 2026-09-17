La Copa Davis ya se respira en Neuquén. A pocas horas del cruce entre Argentina y Turquía, los integrantes del equipo nacional tuvieron este jueves su encuentro con la prensa luego del entrenamiento y compartieron sus primeras sensaciones de cara a una serie que tendrá como escenario al Ruca Che, un estadio que ya agotó sus localidades y promete una atmósfera especial.

Uno de los puntos que más analizaron los tenistas fue la particular superficie preparada para la serie. La cancha rápida de madera generó una adaptación diferente a la habitual, aunque las primeras sensaciones del equipo argentino fueron positivas.

Tirante explicó que se trata de una superficie en la que el equipo se siente cómodo y destacó el comportamiento de la pelota durante los entrenamientos.

“Es una superficie donde creo que todos nos sentimos muy cómodos. La bola pica bastante y, a medida que van pasando los días, va patinando cada vez un poquito más. Se va desgastando, pero la bola se sigue abriendo y sigue siendo muy jugable”, señaló.

El tenista también marcó una diferencia clave respecto de las tradicionales canchas rápidas: “Lo diferente es que esto es madera. Esto abajo es madera y no es el cemento de toda la vida de la cancha rápida”.

Más allá de las características del piso, Tirante remarcó que el principal desafío pasa por el movimiento de los jugadores. “Capaz que en esta superficie lo que más te cuesta es moverte. Al ser madera te cuesta un poquito más agarrarte, pero la bola te deja jugar muy bien”, explicó.

Y hay un dato que para el equipo argentino resulta fundamental: la cancha permite desarrollar partidos con mayor elaboración táctica. “En todos los entrenamientos hay bastantes rallies, por ende eso quiere decir que se puede jugar muy bien. Plantear un partido tácticamente se puede tranquilamente”, sostuvo.

En ese sentido, comparó la superficie con la utilizada en la serie frente a Corea del Sur, en Busan, donde el ritmo de juego había sido considerablemente más rápido.

“No como pasó en Busan, que era muy rápido y no había mucha táctica. Era defenderse y entrar como podía”, recordó Tirante, quien destacó que la cancha neuquina responde a lo que el equipo esperaba encontrar.

El desafío de enfrentar a un zurdo

Otro de los temas que abordó Tirante fue la posibilidad de tener enfrente a un jugador zurdo, una situación que modifica algunos aspectos tácticos del partido.

“Ya he jugado con muchos, creo que casi todos los zurdos del circuito. Son partidos diferentes, te cambia un poco la manera táctica del partido”, explicó.

El argentino detalló que los efectos y las trayectorias de la pelota obligan a realizar algunos ajustes: “Te viene más altura, más curva que un revés de un derecho y para tu derecha capaz te viene un revés cruzado un poco más plano”.

Sin embargo, dejó en claro que más allá de estudiar las características del rival, la prioridad será mantener la identidad del equipo argentino.

“Más allá de eso, después hacer mi juego, sea contra quien sea que nos toque jugar. Cada uno tiene que enfocarse un poco en lo suyo, estudiar arriba del partido, porque creo que no nos conocemos tanto y nos vamos a ir estudiando, pero bueno, tratar de enfocarnos en lo nuestro y hacer nuestro trabajo”, afirmó.

Tirante y un aliento especial desde Zapala

La visita a Neuquén también tendrá un condimento personal para Tirante. El tenista contó que sus tíos se instalaron en Zapala hace tres años y estarán presentes para acompañarlo durante la serie.

“Mis tíos vinieron a vivir hace tres años y se fueron a vivir a Zapala, así que van a venir a alentar el sábado y el domingo”, contó con una sonrisa.

Aunque todavía no tuvo la posibilidad de conocer la localidad, reconoció que sus familiares ya le hablaron de ella y aseguró que espera poder visitarla si tiene tiempo.

Además, Tirante recordó sus anteriores visitas a Neuquén durante su etapa como junior: “Tengo recuerdos de venir a Neuquén hace muchos años, jugando los torneos nacionales, y tuve muy buenos recuerdos. Ojalá que este fin de semana sea igual”.

Cerúndolo y un Ruca Che que promete presión

Francisco Cerúndolo también se refirió al escenario que recibirá la serie y quedó sorprendido por la cercanía que tendrán los espectadores con la cancha.

“Al Ruca Che creo que todos lo vimos espectacular. La verdad que se ve muy lindo, se ve compacto, como que se notan las tribunas que están cerca de la cancha”, destacó.

Para el tenista argentino, esa característica puede convertirse en uno de los grandes protagonistas de la serie: “Eso va a estar bueno, podés sentir a la gente muy cerca. Se va a sentir un poco el aliento de todas esas personas que pudieron, que compraron su entrada”.

El estadio neuquino tendrá además un condimento particular por tratarse de un escenario cerrado, algo que puede potenciar el ruido durante los partidos.

“El estadio está lindo, techado, retumba mucho más. Creo que va a ser un espectáculo de parte de todos, tanto de todos los espectadores y de nosotros tratando de dar lo mejor”, afirmó Cerúndolo.

El tenista también valoró la respuesta del público, que agotó las localidades en pocos días, y dejó un mensaje para quienes estarán en las tribunas.

“Estamos muy agradecidos de que se haya vendido todo en pocos días y ojalá se pueda sentir todo ese ambiente adentro de la cancha”, expresó.

Argentina y Turquía se preparan así para una serie que tendrá al Ruca Che como escenario y al público neuquino como protagonista. Con la cancha ya probada, los argentinos ajustan los últimos detalles y esperan trasladar al partido las buenas sensaciones que encontraron durante los entrenamientos.

La Copa Davis ya está en marcha en Neuquén y el equipo argentino sabe que tendrá algo más que una cancha de madera de su lado: tendrá un estadio lleno y dispuesto a hacerse sentir.

Cobertura exclusiva: Prima Multimedios estuvo presente en Neuquén y realizó una cobertura exclusiva desde el Ruca Che, siguiendo de cerca la preparación del equipo argentino y las declaraciones de sus protagonistas en la previa de la serie ante Turquía.