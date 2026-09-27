Boca Juniors se queda con el bronce en la Copa Intercontinental

Boca Juniors derrotó en la madrugada argentina este domingo a Tigers de Ruanda, por 93 a 62 y terminó tercero en la Copa Intercontinental FIBA que se disputa en el estadio Beijing, National Indoor Stadium, en China.

En tanto, se coronó campeón G-League United, que le ganó la final a Vilnius Ryta (Lituania), 89 a 86. Los estadounidenses venían de perder las dos útimas finales y, como hace 52 años, sumaron un campeonato para su país, al igual que Maryland Terrapins en 1974.

Boca Juniors, por su parte, se sobrepuso a la derrota ante Vilnius Rytas de Lituani por 77 a 70, que lo dejó afuera de la final, y entendiendo el valor de terminar en el tercer lugar fue que salió a jugar y demostró su superioridad. Los cuartos fueron todos a favor de Boca: 26-18, 52-29 y 75-45.

Los más destacados del equipo que dirige el nativo de Comodoro Rivadavia, Nicolás Casalánguida fueron Agustín Barreiro, con 11 puntos (3-5 en triples), 8 rebotes y 7 asistencias, y Leonardo Lema, autor de 12 puntos y otros tantos rebotes. Mientras que Tomás Monacchi fue el principal anotador, con 15 puntos (1-3 en t3, 5-6 en t2 y 2-2 en t1).