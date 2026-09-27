Un emotivo homenaje le rindió el actual plantel profesional de futbol de la Associação Chapecoense de Futebol, conocida simplemente como Chapecoense a los jugadores fallecidos que vestían esa camiseta cuando sucedió la tragedia aérea del vuelo 2933 de LaMia, el 28 de noviembre de 2016, que dejó 71 víctimas.

El accidente del equipo brasileño sucedió cuando iban a Colombia a disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional.

La delegación, encabezada por Helio Neto, uno de los sobrevivientes, se reunió junto a familiares, cuerpo técnico y staff para rezar y rendir homenaje en el mismo lugar del accidente: La Unión, Antioquia.

“Es una emoción, la verdad es algo que me eriza la piel porque estar aquí justo donde sucedió”, manifestó uno de los asistentes durante la jornada de conmemoración, marcada por momentos de reflexión y recogimiento. “Más gratitud, muy feliz por el cariño recibido y esto nos da más fuerza para continuar la vida”, agregó Neto.

La ceremonia fue parte de los actos programados por el décimo aniversario de la tragedia.