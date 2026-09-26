Muy cerca de dar el golpe estuvo el equipo argentino de Boca Juniors, que perdió en la semifinal ante Vilnius Rytas de Lituania por 77 a 70, en el Beijing National Indoor Stadium, en el marco de la Copa Intercontinental FIBA.

De esta manera, los europeos jugarán por el título ante G-League United de Estados Unidos, que previamente derrotó a RSSB Tigers por 114 a 95 y de esta manera se metió por tercera vez consecutiva en la definición del torneo, aunque nunca fue campeón. El Xeneize, que no había partido como favorito, tuvo chances hasta el final ante el gran candidato. De hecho, estaba al frente, 67 a 66, a falta de 4 minutos.

El bahiense Lucas Faggiano, otra vez apareciendo en algún momento con su mano caliente, terminó con 11 puntos (3-4 en triples y 1-2 en dobles), más 2 asistencias, en 16 minutos 21 segundos en cancha.

Leo Lema aportó 12 puntos y 6 rebotes, el estadounidense Michael Warren terminó con 16 puntos (6-7 en t2) y Francisco Cáffaro bajó 8 rebotes, además de convertir 9 puntos. En los lituanos, Augustas Marciulionis fue el principal anotador, con 14 puntos, además de tomar 6 rebotes y dar 5 asistencias.

Este domingo 27, Boca jugará por el tercer puesto, a las 3.30, ante RSSB Tigers.