La Copa Libertadores de América cerró esta semana la primera rueda de la fase de grupos, los cinco equipos argentinos se mantienen en zona de clasificación, Independiente Rivadavia de Mendoza lidera con puntaje ideal, mientras que Boca se complicó luego de caída en Brasil.

El equipo de Úbeda perdió su invicto de 14 partidos, y en la actual edición de la Copa. En el Grupo D, quedó con 6 puntos junto a la Católica, que superó al Barcelona, y al Cruzeiro. El martes, el Xeneize tendrá un duelo clave en Ecuador donde necesita sumar para seguir en la pelea, y cerrar de local contra el conjunto chile y brasilero.

Por otro lado, la gran sorpresa de la competencia es la Lepra mendocina, que en el Grupo C lidera con puntaje ideal, y un amplio margen con su perseguidor: el Bolívar que suma 4. EL Miércoles recibe al Fluminense, que está último con 1 punto. En el caso de ganar, queda con un pie y medio en octavos.

Independiente Rivadavia de Mendoza, la gran sorpresa de la Copa

El otro equipo argentino líder es Rosario Central, que en la Zona H suma 7 puntos, misma cantidad que Independiente del Valle, de Ecuador. El Canalla recibe el martes a Libertad de Paraguay, colista y sin puntos.

Estudiantes se mantiene en la pelea en el “grupo de la muerte”, cerrada la tercera fecha con empate ante el Flamengo, está segundo con 5 puntos, por detrás del actual campeón. El miércoles visita al Cuenta en Perú, que aún no sumó puntos.

Platense sacó una buena diferencia en el Grupo E, y en su primera participación en la competencia, tiene grande chances de meterse en octavos. El Calamar suma 6 puntos, por detrás del Corinthians de Brasil, quien ganó los tres que disputó. EL jueves juega en Vicente López ante Peñarol que apenas tiene un punto. En el caso de sumar de a tres, se asegura como mínimo Copa Sudamericano, y si se dan otros resultados, hasta puede abrochar la clasificación.

Central gana y lidera en el H

Por su parte Lanús, está en la misma situación que Boca, pero en el Grupo G. está con 6 puntos junto a Liga de Quito, y Mirassal. el martes visita al colista Always Ready en Bolivia, buscando puntos clave pensando en la clasificación.

La fecha 4 será clave para todas las aspiraciones de los equipos argentinos, que si bien no tiene rivales directos, si juegan con chances de sumar. Cabe destacar, que los primeros dos de cada zona clasifican a octavos, mientras que el tercero jugará la reclasificación contra los segundos de grupos de la Sudamericana, buscando seguir en la segunda competencia.