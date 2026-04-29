Lanús venció a Liga Deportiva Universitaria de Quito por 1 a 0 en el inicio de la tercera fecha 3 del Grupo G de la Copa Libertadores de América 2026 y consiguió el segundo triunfo consecutivo, que le permitió alcanzar a los ecuatorianos en la cima de la zona, aunque quedaría primero al considerarse el partido entre los dos equipos. El único tanto del partido, a los 29 minutos del segundo tiempo, lo convirtió Agustín Cardozo.

El encuentro fue una batalla. Se peleó mucho más de lo que se jugó. Pero la realidad es que el único que intentó en la Fortaleza fue el Granate y tuvo su merecido 1 a 0 contra el Albo. A los 4 minutos probó Eduardo Salvio tras un error en salida del elenco visitante pero su intento lo atrapó Gonzalo Valle. Recién hubo que esperar a la media hora cuando el "Toto" descargó por derecha y Marcelino Moreno le reventó el travesaño al conjunto ecuatoriano.

El partido entró en roces. En el período inicial un cruce entre Gian Franco Allala y Ramiro Carrera. En la complementaria el acting típico del brasileño Deyverson. Y todo eso era negocio para Liga de Quito que, silenciosamente, se llevaba un punto de cancha de Lanús.

A los 29 minutos del período decisivo vino el tanto que rompió con el cero. Marcelino Moreno levantó un centro pasado. A espalda de todos apareció Agustín Cardozo que conectó en el área chica para inflar las redes. Al rato nomás tuvo el segundo Yoshan Valois pero lo atoró muy bien Valle.

La ovación de la noche fue para Marcelino Moreno, el hombre que destrabó todo con su asistencia. Así, con una genialidad del diez, Lanús le pudo ganar 1 a 0 a Liga de Quito que llegaba con puntaje ideal. Y ahora ambos lideran su zona en Copa Libertadores.