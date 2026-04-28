En busca de un triunfo clave, Boca visita al Cruzeiro en Belo Horizonte desde las 21.30 por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores buscando dar un paso importante de cara a la clasificación a octavos de final. El Xeneize llega en con un muy buen presente futbolístico con 14 partidos sin perder y visita a la Bestia Negra, que lo eliminó de la Copa Sudamericana 2024 en el último cruce entre ambos.

Para este duelo, en principio como el más complicado de la fase de grupos, Boca llega con seis puntos sobre seis en juego en el inicio de la competencia internacional. De cara al cotejo, un Claudio Úbeda que afronta su mejor momento como DT pondrá su once titular ideal para buscar quedar a un paso de la clasificación.

Paredes, capitán y emblema de un Boca en alza

En frente estará el elenco brasilero que comanda Artur Jorge, que no atraviesa su mejor momento: marcha en el 12° lugar en el Brasileirão, solamente a dos puntos de Santos, el último que está descendiendo hoy. En cuanto a la Copa Libertadores, ganó en su debut frente a Barcelona (E), pero luego cayó de local ante Universidad Católica, por lo que el duelo de esta noche es vital para sus pretensiones de clasificación.

Probables formaciones:

Cruzeiro: Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gérson, Keny Arroyo, Bruno Rodrigues, Christian; Kaio Jorge.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Estadio: Mineirão.

El encuentro será transmitido desde las 21 por las radios del Grupo Prima Multimedios: AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.