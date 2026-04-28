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CON TRANSMISIÓN DEL GRUPO PRIMA MULTIMEDIOS

Boca visita al Cruzeiro buscando acercarse a la clasificación en la Copa Libertadores

El Xeneize pone en juego su extenso invicto en Belo Horizonte visitando a un necesitado Cruzeiro. Un triunfo en Brasil lo pondrá con un pie en los octavos de final.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 28 de abril de 2026 a las 10:55
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Baca va por media clasificación a octavos en Brasil ante Cruzeiro

En busca de un triunfo clave, Boca visita al Cruzeiro en Belo Horizonte desde las 21.30 por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores buscando dar un paso importante de cara a la clasificación a octavos de final. El Xeneize llega en con un muy buen presente futbolístico con 14 partidos sin perder y visita a la Bestia Negra, que lo eliminó de la Copa Sudamericana 2024 en el último cruce entre ambos.

Para este duelo, en principio como el más complicado de la fase de grupos, Boca llega con seis puntos sobre seis en juego en el inicio de la competencia internacional. De cara al cotejo, un Claudio Úbeda que afronta su mejor momento como DT pondrá su once titular ideal para buscar quedar a un paso de la clasificación.

Paredes, capitán y emblema de un Boca en alza

En frente estará el elenco brasilero que comanda Artur Jorge, que no atraviesa su mejor momento: marcha en el 12° lugar en el Brasileirão, solamente a dos puntos de Santos, el último que está descendiendo hoy. En cuanto a la Copa Libertadores, ganó en su debut frente a Barcelona (E), pero luego cayó de local ante Universidad Católica, por lo que el duelo de esta noche es vital para sus pretensiones de clasificación.

Probables formaciones:

Cruzeiro: Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gérson, Keny Arroyo, Bruno Rodrigues, Christian; Kaio Jorge.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Estadio: Mineirão.

El encuentro será transmitido desde las 21 por las radios del Grupo Prima Multimedios: AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti. 

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