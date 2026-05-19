Boca enfrenta a Cruzeiro en un duelo clave por la Libertadores

Boca Juniors y Cruzeiro de Belo Horizonte jugarán este martes desde las 21.30 en La Bombonera, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Prácticamente obligado a ganar para seguir con chances de meterse en los octavos de final como líder, un Xeneize con bajas de peso recibe al Raposa en un duelo clave.

El cotejo se emitirá por las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias y se sumarán FM Masters 105.5 de Cipolletti y FM Masters 99.5 de Cinco Saltos.

Boca será transmisión de las radios del Grupo Prima Multimedios

Luego de un mes magnífico en el que estuvo 14 partidos invicto, el mejor Boca parece haberse disipado y necesita con urgencia reencontrarse con su mejor versión. En tan solo tres semanas se complicó la clasificación a la siguiente instancia de la Libertadores tras haber comenzado con el pie derecho y fue eliminado del Torneo Apertura como local frente a Huracán en tiempo extra.

El cuadro de la Ribera llega en tercer lugar del grupo y necesita la victoria para no dejar de depender de sí mismo para quedarse la punta. En caso de perder, los brasileños sacarán su boleto y los dirigidos por Claudio Úbeda necesitarán una mano milagrosa de Barcelona de Ecuador. El empate dejará todo librado a la última fecha contra la Universidad Católica.

Al quedar afuera del campeonato local de forma prematura, Úbeda tuvo tiempo de sobra para preparar el encuentro. Se espera que en su mayoría jueguen los futbolistas que venían teniendo minutos, con Leandro Brey en el arco y una línea de cuatro en el fondo, donde estaría el único cambio por cuestiones futbolísticas: Malcom Braida jugaría de lateral por derecha por sobre Marcelo Weigandt, de bajos rendimientos. Junto al ex San Lorenzo irían Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

Leandro Paredes y Milton Delgado se mantendrían en el mediocampo junto a Tomás Belmonte, que ocuparía la plaza del sancionado Santiago Ascacíbar, con Tomás Aranda como enganche y Miguel Merentiel en punta. Su compañero en la delantera será Milton Giménez no está al 100%, ya que Adam Bareiro es baja por lesión.

Un resultado adverso lo dejaría a Boca, casi afuera del torneo

Por el contrario, los de Belo Horizonte parecen haber superado el mal arranque de campaña y solo perdieron uno de los últimos nueve partidos, consiguiendo alejarse del descenso del Brasileirao y acercarse a los puestos que otorgan una plaza en competencias internacionales el año próximo. Vienen de tachar a Goiás de la Copa de Brasil y de salvar un empate contra Palmeiras en condición de visitante.

Probables Formaciones

Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Cruzeiro de Belo Horizonte: Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Hora de Inicio: 21.30

Árbitro: Jesús Valenzuela

VAR: Ángel Arteaga

Estadio: La Bombonera