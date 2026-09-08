La Liga de Fútbol de Neuquén dio a conocer las zonas de la Copa Neuquén 2026, competencia sumamente atractiva que da cierre a la temporada 2026 del fútbol neuquino, donde 24 clubes buscan la gloria.

Los 12 del Oficial A, y los 12 del Oficial B, se reúnen en una competencia dividida en 6 grupos, donde clasifican a octavos de final, hasta llegar a la gran final por el título. Como se esperaba, finalmente las zonas serán por cercanía geográficas, buscando con esto bajar costos de traslados.

Se destacan el clásico zapalino entre Don Bosco vs Unión que integran en Grupo A . Se vuelven a ver las caras Añelo vs San Paricio en la zona B, y Rincón ante Esperanza en el duelo de la ciudad del norte neuquino, también en el B.

Por cuestiones de sorteo, Alianza y Petrolero integrarán dos zonas diferentes, por lo que no se disputará (por lo menos en fase de grupos) el clásico de la Comarca Petrolera, el más convocante de la provincia, como también el duelo capitalino por excelencia entre Independiente y Pacífico.

El torneo iniciará el fin de semana del 19 y 20 de septiembre, y entregará un lugar para el Regional Amateur 2027.

Independiente y Alianza jugaron la final de la última edición

Será la edición 13 de la competencia que a lo largo de los años fue ganando popularidad y atractivo, con equipos bien armados y varios candidatos para la corona. El Deportivo Rincón es el más ganador con 6 títulos (2013, 2014, 2015, 2018, 2021 y 2022) seguido por Independiente, último campeón, con 2 (2019 y 2025) y Maronese (2023 y 2024). La ganaron en una oportunidad Pacífico (2016) y Centenario en el 2017.