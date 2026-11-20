En vísperas de la final de la Copa Sudamericana 2026, Boca Juniors tuvo su primera práctica en Colombia y las esperadas señales sobre la única duda en el equipo no tardaron en llegar. ya que el entrenador Rodolfo Arruabarrena realizó un trabajo táctico en el que optó por Tomás Aranda como titular, y aunque Alan Velasco lo reemplazó minutos después, el juvenil tiene muchas chances de salir desde el inicio.

Si bien el indicio refuerza la pauta de que el juvenil surgido del club es el favorito a jugar el sábado con Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, cabe destacar que el interrogante permanece en el once del Xeneize porque probó con ambos.

El Vasco se tomará la jornada de hoy, donde brindará una conferencia de prensa y el plantel tendrá el último entrenamiento por la tarde, para definir quién se recostará sobre la izquierda en tres cuartos de cancha ante el elenco de Eduardo Domínguez, en busca de romper una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

En óptimas condiciones está claro que Aranda es prioridad en la consideración del técnico por su capacidad de generar juego, romper líneas con su gambeta y pase gol, pero lo cierto es que tan solo solo disputó 26 minutos en su regreso ante Defensa y Justicia y 34' en la victoria frente a Banfield por Copa Argentina. Es decir, apenas una hora desde fines de agosto. En cambio, Velasco viene siendo titular con un nivel en crecimiento.

La variante que sí está confirmada en la formación de Boca tiene que ver con el regreso de Lautaro Blanco, preservado con el Taladro por una fatiga muscular. Luego de algunos entrenamientos bajando las cargas, ya se entrenó a la par del grupo y es un hecho que será el lateral izquierdo el sábado en lugar de Malcom Braida. Si se concreta la vuelta del 10, serán dos variantes.

La probable formación de Boca vs. Atlético Mineiro

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco.