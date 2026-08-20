Por el cotejo de vuelta de los Octavos de final de la Copa Sudamericana, Tigre pierde 2-1 en su visita a Montevideo City Torque en el estadio Centenario. El Matador está obligado a ganar ante los charrúas, que se quedaron con el duelo de ida en Victoria por 1-0, y por ahora se está quedando afuera de la competencia.

Con gol de Franco Pizzichillo, Montevideo City Torque se llevó la ventaja al otro lado del charco, en el partido de ida, y ahora tiene todo para sellar su clasificación a cuartos. El elenco que dirige Marcelo Méndez mostró un gran trabajo defensivo: tuvo a Franco Torgnascioli como una de sus figuras y aprovechó la única chance de gol que generó.

En la vuelta, golpeó primero el local., a los 38´Salomón Rodríguez quedó solo frente al arco y tras la salida del arquero, definió para el 1-0.

EL matador reaccionó rápido, apenas dos minutos posteriores, Valentín Moreno aprovechó una pelota viva en el área, y entre agarrones y defensores, definió fuerte arriba para el 1-1.

Antes del descanso, el City Torque volvió a ponerse en ventaja. A los 45´Benegas tiró un codazo dentro del área, el VAR llamó y el defensor vio la roja, penal para el local nuevamente Rodríguez desde los 12 pasos, puso el 2-1.

El elenco argentino, está con la necesidad de remontar y ganar en Uruguay, algo que ya hizo en los playoffs, cuando superó a Nacional 3-0 en el partido de ida. Los de Diego Dabove igualó la última fecha en el torneo local 0-0 ante Aldosivi, mostrando una floja imagen en ataque.

Para Tigre, un gol de diferencia lo llevaría a la definición por penales. El empate o la derrota lo dejan fuera de la competencia continental.

Formaciones

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher; Ezequiel Busquets, Pablo Siles, Diogo Guzmán, Facundo Silvera, Esteban Obregón, Franco Pizzichillo; Salomón Rodríguez. DT: Marcelo Méndez.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Jalil Elías, Santiago López; Jabes Saralegui e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU).

VAR: Gabriel González (ECU).

Estadio: Centenario de Montevideo.