Platense escribió una de las páginas más gloriosas de su historia. El Calamar empató 0-0 ante Coquimbo Unido en Chile, aguantó una serie de máxima tensión y terminó imponiéndose 7-6 en los penales para meterse, por primera vez, en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Martín Palermo sobrevivió a una noche dramática y ahora tendrá como próximo desafío a Fluminense.

Después del 1-1 de la ida en Vicente López, la revancha volvió a ser un partido cerrado, intenso y muy disputado. Ninguno de los dos equipos consiguió encontrar el gol durante los 90 minutos y la definición terminó trasladándose al punto penal.

Platense sabía que tenía una oportunidad histórica entre manos y afrontó el encuentro con mucha concentración. Palermo planteó un equipo compacto, dispuesto a resistir los embates del conjunto chileno y aprovechar los espacios cuando aparecieran.

Coquimbo intentó imponer las condiciones ante su gente y tuvo algunas aproximaciones sobre el arco de Juan Pablo Cozzani, pero el Calamar logró sostener el cero. Con el paso de los minutos, la tensión se hizo cada vez más evidente y cada pelota comenzó a disputarse como si fuera la última.

El conjunto argentino también tuvo sus oportunidades para romper la igualdad. Incluso, durante el primer tiempo, estuvo cerca de aprovechar un error del arquero local, pero no pudo transformar esa ocasión en el gol que hubiera cambiado por completo la historia.

El tiempo reglamentario se consumió y el marcador permaneció 0-0. Con el 1-1 de la ida, la serie quedó igualada y todo se resolvió desde los doce pasos.

La definición por penales estuvo a la altura de una noche histórica. Platense y Coquimbo intercambiaron aciertos y errores en una tanda cargada de dramatismo, en la que ninguno quería quedar eliminado.

Finalmente, el Calamar se impuso 7-6 y desató una celebración inolvidable en territorio chileno. Los jugadores de Palermo festejaron junto al cuerpo técnico una clasificación que ya quedó grabada entre las más importantes de la historia de la institución.

Platense, que disputa por primera vez la Copa Libertadores, logró meterse entre los ocho mejores equipos del continente. Lo hizo además después de superar una serie que tuvo de todo: el empate sobre el final en Vicente López, una revancha cerrada en Chile y una definición por penales que terminó inclinándose a su favor.