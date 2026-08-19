La Liga Regional de Básquet femenino tiene su primer finalista y un tercer juego atractivo. Pacífico se quedó con la clasificación en el Viejo Ramírez superando a Independiente en el segundo juego de la serie y espera rival que saldrá del tercer cotejo donde Centro Español y Biguá se verán las caras el sábado en EL Templo de Plottier.

En un atractivo partido de principio a fin, fue Biguá quien terminó festejando en EL Nido y poner la serie 1-1 ante las Galleguitas, por 67-57.

En un trámite parejo, el equipo de Jaime encontró respuestas en los tiros de tres, con un gran trabajo de Julieta Tell y Valentina Fernández, 11 y 22 puntos respectivamente. 13-5 y 23 igual cerraron la primera etapa, 29-21 el tercero favorable para las locales, que supieron mantener esa diferencia en el último cuarto.

El primer juego había sido triunfo de Español por 68-51, y ahora la serie se muda nuevamente a Plottier donde se conocerá quien jugará la final por el título y un lugar en la siguiente Liga Nacional.

Pacífico espera en la definición, las Decanas ganaron la serie que tuvo solo un cotejo, ya que el partido 1 no se disputó porque Independiente tuvo Federal en Viedma con la Sub 17, y no llegó a completar, quedando el primer punto para la visita.

En el Viejo Ramírez, el trámite fue parejo con un final vibrante que tuvo a ambos elencos con diferencia mínima en los últimos minutos, quedando para Pacífico por 67-64, y serie 2-0.

Melina Niz la goleadora con 27 puntos, Milagros Herrera aportó 13. Hanna Quinteros con 22 la destaca en la visita.

La Liga Federal Femenina entrega un lugar a la próxima Liga Nacional de Básquet. Independiente jugó la competencia con la plaza en su poder, y ahora Pacífico y el ganador de Biguá vs Español, definen el segundo cupo.