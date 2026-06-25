La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 ya comenzó y la FIFA confirmó uno de los detalles más simbólicos de la gran definición: el trofeo más codiciado del planeta será entregado por dos de las figuras más influyentes en la organización del certamen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, compartirán el escenario para coronar al próximo campeón del mundo.

La histórica final se disputará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium y marcará el cierre de una Copa del Mundo sin precedentes. Por primera vez participarán 48 selecciones y se disputarán 104 encuentros, cifras que convierten a esta edición en la más grande desde la creación del torneo.

La confirmación llegó de boca del propio Infantino durante una entrevista televisiva. El dirigente suizo reveló que acompañará al mandatario estadounidense en el momento más esperado del campeonato: la entrega de la Copa al seleccionado que logre conquistar la gloria máxima.

La decisión representa una novedad dentro de los protocolos habituales de la FIFA y vuelve a reflejar la estrecha relación entre Infantino y Trump desde que Estados Unidos fue elegido como uno de los organizadores del Mundial junto con México y Canadá.

No será la primera vez que el presidente estadounidense participe de una premiación futbolística. En 2025 fue protagonista de la entrega del trofeo del Mundial de Clubes al Chelsea tras la consagración frente al Paris Saint-Germain. Aquella aparición generó repercusión mundial y una fuerte discusión en redes sociales debido a su permanencia en el escenario durante los festejos de los futbolistas ingleses.

Ahora, el escenario será mucho más grande. Ante miles de espectadores en el estadio y millones frente a las pantallas de todo el planeta, Trump e Infantino serán los encargados de entregar el trofeo más deseado del fútbol. Una postal inédita para una final que promete quedar grabada en la historia de los Mundiales.