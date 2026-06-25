La estadía de Juli Poggio en Miami ya se convirtió en uno de los fenómenos más comentados del entorno digital durante el Mundial 2026. Desde su llegada a la ciudad estadounidense, la influencer desplegó una serie de producciones fotográficas cargadas de sensualidad, estética futbolera y referencias argentinas que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

El gran protagonista visual de las imágenes fue un impactante Lamborghini Huracán azul descapotable, utilizado como escenario principal de gran parte del carrusel que publicó en redes sociales. Sobre el vehículo de lujo, Juli Poggio posó con distintos outfits inspirados en la selección argentina, apostando a una mezcla entre street style y glamour extremo.

Uno de los looks más llamativos incluyó la clásica camiseta celeste y blanca intervenida con cordones rojos cruzados que recorrían toda la prenda. La combinó con una minifalda de jean de tiro bajo, medias largas por encima de la rodilla y stilettos rojos de taco aguja. La estética urbana, sumada al contraste entre la ropa deportiva y los accesorios sofisticados, definió una producción de alto impacto visual.

Juli Poggio explotó Miami

En varias de las fotos, la ex participante de Gran Hermano aparece apoyada sobre la carrocería del automóvil, sentada en el capó o ingresando al vehículo con interior rojo. La combinación cromática entre el azul del auto, el celeste de la camiseta y los detalles rojos reforzó una identidad visual muy cuidada que atravesó toda la sesión.

Otro de los outfits que se robó las miradas fue un corset blanco con aplicaciones brillantes y el número 10 en strass. La prenda estuvo acompañada por un short celeste estampado con corazones rosas y accesorios plateados. Sin mencionar directamente a Lionel Messi, el guiño al capitán argentino quedó más que claro en cada detalle del estilismo elegido por Juli Poggio.

La influencer también realizó una producción frente a la tienda de Louis Vuitton en Miami, donde lució uno de los conjuntos más elaborados del carrusel. Eligió un corset estampado con imágenes de la bandera argentina, flores y la Casa Rosada, acompañado por una minifalda azul y gafas rectangulares. El look fusionó romanticismo, identidad nacional y moda de lujo en una misma escena.

Juli Poggio explotó Miami

Juli Poggio explotó Miami

El recorrido visual continuó con imágenes tomadas en un yate sobre la bahía de Miami. Allí, Juli Poggio cambió completamente la estética mundialista y apostó por un vestido dorado satinado de espalda descubierta. Con el mar turquesa y las palmeras de fondo, la influencer mostró un perfil más sofisticado y relajado, lejos de los colores de la selección.

El cierre del posteo fue el más comentado por sus seguidores. Durante una pool party con clima argentino, Juli Poggio apareció luciendo una bikini celeste tornasol y posó junto a un recorte gigante de Lionel Messi. Con humor y actitud descontracturada, la modelo cerró el carrusel con la imagen que terminó convirtiéndose en la favorita del público. “La última es la mejor”, escribió, dejando en claro cuál era la postal que resumía a la perfección su experiencia mundialista en Miami.

Juli Poggio explotó Miami