Este martes 7 y miércoles 8 en las radios del Grupo Prima Multimedios podrás vivir a pleno los partidos de los dos equipos más populares del país, River Plate y Boca Juniors que harán su debur en las Copas Libertadores y Sudamerica, torneos continentales que se pondrán en marcha esta semana en las respectivas fases de grupo.

Ambos partidos se emitirán por las emisoras del grupo periodístico de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias y se sumarán FM Masters 105.5 de Cipolletti y FM Masters 99.5 de Cinco Saltos.

Este martes se producirá la primera presentación de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026. El Xeneixe viajará a Santiago de Chile, en la capital trasandina se medirá con Universidad Católica desde las 21.30 en el barrio San Carlos de Apoquindo en el estadio hoy Claro Arena, con transmisión desde las 21.

En tanto, el miércoles River Plate volverá a jugar después de once años, la Copa Sudamericana 2026 y el periplo del Millonario por la fase de grupos iniciará en condición de visitante. Desde las 21.30, los dirigidos por Eduardo Coudet visitarán a Blooming de Bolivia en Santa Cruz de la Sierra, con arbitraje del colombiano Andrés Rojas.