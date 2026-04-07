El La Paternal Argentinos Juniors superó por 3 a 2 a Banfield y protagonizaron un partido cambiante como emotivo en el estadio Diego Armando Maradona de Juan Austín García y Boyacá en pleno corazon del populoso barrio porteño, por la decimotercera (13ª) del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de fútbol.

Si hay algo que no faltó, fueron golazos. Además de agua, claro, porque una lluvia torrencial acompañó al partido de principio a fin. El primero en marcar, tras una gran jugada colectiva que empezó él mismo, fue Nicolás Oroz. El Bicho salió desde el fondo, el volante la bajó de pecho y saltó líneas con un pase y, tras la participación de Viveros, Morales y López Muñoz, el propio Oroz definió desde el borde del área y puso el 1 a 0.

Pocos minutos después, fue Emiliano Viveros el que, tras otra buena secuencia de pases, pateó cruzado desde la medialuna del área y aumentó la ventaja del equipo de Nico Diez.

Pero en el complemento reaccionó el Taladro, primero con un gran gol de David Zalazar, que recibió un pase cruzado de Méndez y, entrando al área, metió un muy buen enganche y sacó un zurdazo cruzado sobre dos marcadores que pasó entre las piernas de un tercer defensor.

Y el uruguayo Mauro Méndez, que antes había asistido, fue el encargado de marcar el 2 a 2 parcial para el equipo de Pedro Troglio con una excelente definición por arriba del arquero Cortés, tras un pase de Adoryán.

Con el marcador igualado, Argentinos volvió a ir en busca de la victoria y, aunque en primera instancia el arquero Sanguinetti se lució en un tiro libre del pibe Jainikoski, Alan Lescano no falló y, con un preciso remate de afuera del área, aprovechó las dificultades de Banfield para rechazar la pelota y puso el 3 a 2, que fue definitivo.