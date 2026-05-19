Entre el martes 19 y miércoles 20 en las radios del Grupo Prima Multimedios podrás vivir a pleno los partidos de los dos equipos más populares del país, River Plate y Boca Juniors que harán su quinta presentación en la temporada 2026 en las Copas Libertadores y Sudamerica, en las respectivas fases de grupo de ambos torneos.

Ambos partidos se emitirán por las emisoras del grupo periodístico de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias y se sumarán FM Masters 105.5 de Cipolletti y FM Masters 99.5 de Cinco Saltos.

Este martes se producirá la presentación de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026. El Xeneixe será local en La Bombonera de Buenos Aires se medirá con los brasileños de Cruzeiro de Belo Horizonte desde las 21.30 con transmisión desde las 21, en un partido clave para los Xeneizes que necesitan de un resultado positivo para poder llegar a la segunda instancia del certamen.

Boca vs Cruzeiro, este martes desde las 21.30

En tanto, el miércoles River Plate que está jugando después de once años, la Copa Sudamericana 2026 y en el Monumental de Núñez será local del Bragantino de Brasil. Desde las 21.30, los dirigidos por Eduardo Coudet casi clasificados para la segunda ronda irán con un equipo alternativo teniendo en cuenta que el domingo 24 de mayo jugarán en el Mario Alberto Kempes del Paraje Chauteu Carreras de Córdoba capital, desde las 15.30 ante Belgrano en la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.