Los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional y tiene sus cruces. Con varias sorpresas, y los candidatos eliminados, la competencia busca ahora los 4 mejores.

Pensando que las semifinales serán el sábado 16 y domingo 17, entre semana se definen los cuartos de final, con dos partidos el martes y dos el miércoles.

Belgrano, que eliminó a Talleres, se medirá con Unión de Santa Fe, que dejó en el camino al mejor de la fase regular: Independiente Rivadavia de Mendoza. será en Alberdi desde las 19hs

River jugará de local con el Lobo

También el martes, Argentinos Juniors, que ganó de local ante Lanús, se verá con Huracán, quien festejó en La Bombonera. El juego será en el Diego Armando Maradona desde las 21hs .

El día miércoles, el gran juego de la fase estará en el Gigante de Arroyito; Rosario Central recibe a Racing, que dio el golpe en La Plata ante Estudiantes., jugará desde las 19hs

El cierre será el mismo día pero en el Monumental, River recibirá a Gimnasia de La Plata desde las 21hs, luego de pasar por penales ante San Lorenzo, y el Lobo dejar en el camino a Vélez en Liniers.

EL Torneo Apertura tendrá la gran final conformada para el 24 de mayo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.