Independiente Rivadavia de Mendoza y Tigre jugarán, desde las 16.15 en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba en el corazón del populoso barrio Alberdi, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. Antes de la definición del Mundial, la Lepra mendocina y el Matador de Victoria retoman la actividad en el fútbol argentino y buscan el pase a octavos. El ganador se medirá ante el vencedor de River Plate y Aldosivi de Mar del Plata.

La Lepra del Parque San Martín quiere seguir en carrera para defender el título obtenido de este certamen el año pasado. En la primera instancia, el equipo dirigido por Alfredo Berti superó 2 a 0 a Estudiantes de Caseros con goles de Alex Arce y Gonzalo Ríos. "En todos los frentes nosotros tenemos que pelear, como nos dice Alfredo (Berti). Queremos conseguir una nueva estrella que para nosotros va a ser muy importante y nos va a seguir manteniendo ahí arriba", aseveró Rodrigo Atencio.

En agosto, la lepra mendocina tendrá que jugar los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense de Río de Janeiro Por otro lado, en las últimas horas se dio a conocer que el colombiano Sebastián Villa, que tendría todo arreglado para jugar en Boca Juniors, no viajó con el plantel.

Tigre viene de dejar en el camino a Claypole tras derrotarlo 2 a 0 con goles de Ramón Arias y David Romero. Además de intentar pasar de ronda por Copa Argentina, otro de los objetivos que tiene el plantel dirigido por Diego Dabove será a fin de mes, cuando dispute los playoffs de la Copa Sudamericana. Tras quedar segundo de su grupo con 9 puntos, los de Victoria se medirán ante Nacional de Montevideo en busca del pase a octavos de final.

Probales Formaciones

Independiente Rivadavia de Mendoza: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca, Matías Fernández, Rodrigo Atencio y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Santiago López; José David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Davobe.

Hora de Inicio: 16.15

TV: TyC Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Estadio: Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba