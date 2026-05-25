Belgrano sigue viviendo horas que quedarán tatuadas para siempre en la memoria de su gente. Después de conquistar el primer título de Primera División de su historia tras derrotar 3-2 a River en el Mario Alberto Kempes, el Pirata cambió el césped por los escenarios y trasladó la fiesta al corazón del cuarteto cordobés junto a Carlos “La Mona” Jiménez.

La celebración continuó en Jesús María, donde el plantel campeón apareció sorpresivamente en el Festival Nacional del Cuarteto y revolucionó a miles de personas que disfrutaban del show del máximo ídolo de la música popular cordobesa. Entre canciones, bombos y camisetas celestes, la noche se convirtió en una postal histórica para el pueblo pirata.

“Córdoba está de fiesta porque Belgrano salió campeón”, lanzó La Mona desde el escenario mientras el público explotaba de emoción. Los jugadores subieron junto al cantante, bailaron, saltaron y compartieron el festejo con una provincia entera que todavía no logra despertar del sueño.

Uno de los momentos más comentados de la noche lo protagonizó Lucas Zelarayán. El Chino, reconocido fanático de La Mona, agarró el micrófono y se transformó por un rato en cantante de cuarteto. “Te amo, aguante Jiménez y aguante Belgrano”, gritó el futbolista, completamente desatado en medio de una ovación interminable.

Además, el plantel le entregó una camiseta de Belgrano con el número 9 al histórico cantante y también le colgaron una medalla de campeón, en una imagen que rápidamente se volvió viral entre los hinchas celestes.

Durante el show sonó “Enamorado”, una de las canciones más emblemáticas de La Mona que la hinchada pirata adoptó hace tiempo como himno de cancha. Ahí explotó definitivamente la locura: jugadores, músicos y fanáticos cantaron juntos el clásico “Soy de Belgrano, soy, soy de Belgrano” en una escena que mezcló fútbol, música y pasión popular.

Pero la fiesta no terminó solamente en Jesús María. Córdoba fue una verdadera marea celeste durante toda la madrugada. Miles de hinchas coparon Barrio Alberdi y también el Patio Olmos, donde se vivieron escenas de emoción total con familias enteras festejando una conquista histórica.

Banderas, caravanas, bengalas, abrazos y lágrimas acompañaron una celebración que parecía no tener fin. Porque Belgrano no solo ganó un campeonato: escribió la página más gloriosa de su historia y Córdoba decidió festejarla a su manera, entre fútbol, cuarteto y una noche que ya quedó para siempre en el corazón pirata.