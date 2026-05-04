Lionel Messi estuvo presente en el Gran Premio de Miami para apoyar a Franco Colapinto, que tuvó una gran actuación, y lució un reloj muy difícil de conseguir y valuado nada más y nada menos en 900.000 dólares.
Se trata de un ‘Rolex Cosmograph Daytona Rainbow’ los detalles indican que tiene una caja de 40mm en oro Everose 18k Bisel con 36 zafiros multicolor Lugs con 56 diamantes Esfera negra con índices de zafiro Calibre 4130 automático. Se suma ls 72 horas de reserva Cronógrafo más taquímetro grabado Brazalete Oyster oro Everose con cierre Oysterlock Precio: se estima que su precio de mercado ronda los 900.000 dólares, ya que es un modelo "fuera de catalogo" y extremadamente difícil de conseguir.
Además de eso, el outfit fue todo de la marca Louis Vuitton: remera de 650 dólares, un abrigo de 1.900 dólares, unos anteojos de 900 dólares, una bermuda de 1.100 dólares, y unas zapatillas de 1.300 dólares.