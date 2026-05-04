El GP de Miami dejó mucho más que velocidad y estrategia: una imagen entre Lewis Hamilton y Franco Colapinto se robó toda la atención. En plena carrera, el británico protagonizó un gesto obsceno contra el argentino que encendió el debate en redes sociales y entre los fanáticos de la Fórmula 1.

Todo ocurrió en la primera vuelta, cuando Franco Colapinto defendía su posición con firmeza frente al avance del múltiple campeón. El piloto argentino, fiel a su estilo audaz, estiró la frenada y cerró el espacio, obligando a Lewis Hamilton a modificar su trayectoria en una de las curvas más veloces del circuito.

La reacción del británico no tardó en llegar. Visiblemente molesto por la maniobra, Lewis Hamilton levantó su mano desde el cockpit e hizo el famoso gesto del dedo medio, una señal clara de su enojo en medio de la tensión propia de la competencia.

El episodio generó revuelo inmediato. Las cámaras captaron el momento exacto y las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos. En redes sociales, muchos usuarios salieron a respaldar a Franco Colapinto, destacando su personalidad para competir sin intimidarse frente a una figura histórica.

Tras la carrera, los comisarios deportivos revisaron la acción protagonizada por Franco Colapinto y Lewis Hamilton, pero finalmente decidieron no sancionar a ninguno. Consideraron que se trató de un incidente típico de carrera, dentro de los límites permitidos.

Más allá del gesto, lo cierto es que este tipo de situaciones no son extrañas en la Fórmula 1. La intensidad, la presión y la lucha rueda a rueda suelen generar reacciones impulsivas, incluso en pilotos experimentados como Lewis Hamilton.

En ese contexto, también se recordó que el británico ya había tenido palabras elogiosas hacia Franco Colapinto en el pasado, lo que refuerza la idea de que el episodio no tuvo una carga personal, sino que fue producto del momento.

Sin embargo, algunos especialistas remarcaron que la maniobra del argentino fue al límite. Franco Colapinto alargó demasiado la frenada, lo que podría haber terminado en un toque que arruinara tanto su carrera como la de Lewis Hamilton.