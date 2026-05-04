El paso de Lionel Messi por el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 no solo generó impacto entre los fanáticos, sino también dentro del propio paddock. El capitán argentino compartió en sus redes una serie de imágenes bajo el título “Familia & Formula 1”, donde se lo vio disfrutando junto a sus hijos y rodeado de figuras del automovilismo mundial.

Entre los nombres que aparecieron en esas postales estuvo Franco Colapinto, quien vivió un momento inolvidable al coincidir con el ídolo. También formaron parte del encuentro pilotos como George Russell y Andrea Kimi Antonelli, en una escena que rápidamente se volvió viral y captó la atención de miles de seguidores.

Sin embargo, lo más comentado no fueron las fotos sino la reacción del joven argentino. Franco Colapinto dejó un mensaje cargado de emoción en la publicación de Lionel Messi, que no tardó en multiplicarse en redes. “Mi sueño hecho realidad conocerte!! q hayas venido a bancar es de lo más especial q viví en la vida!! gracias por tu tiempo y tu humildad sos lo mejor q hay un placer enormeee”, escribió.

El contexto hizo que ese intercambio tuviera aún más peso. El piloto de Pilar venía de cerrar un fin de semana brillante en Miami, donde logró el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1. Su desempeño en pista ya había sido destacado, pero un cambio posterior en la clasificación lo terminó beneficiando.

Tras la sanción aplicada a Charles Leclerc, Franco Colapinto avanzó una posición y finalizó séptimo, sumando puntos importantes para el campeonato. Este resultado superó su marca anterior, que había sido el octavo puesto en Azerbaiyán 2024, cuando aún competía con Williams.

La carrera también tuvo como gran protagonista a Andrea Kimi Antonelli, quien se quedó con la victoria tras una maniobra clave sobre Max Verstappen. El podio lo completaron Lando Norris y Oscar Piastri, consolidando el gran momento de McLaren en la temporada.

En ese marco, la presencia de Lionel Messi le agregó un brillo especial a un evento que ya concentra la mirada global. Su aparición no pasó desapercibida y generó repercusión tanto dentro como fuera del mundo del automovilismo.

Para Franco Colapinto, el encuentro significó mucho más que una simple foto. Fue la posibilidad de compartir un instante con uno de sus máximos referentes, en medio del mejor momento de su carrera, sellando un cruce simbólico entre dos figuras argentinas que brillan en la élite mundial.