Eduardo Coudet dejó de ser oficialmente el entrenador de River. El Chacho se despidió este jueves del club en una conferencia de prensa realizada en el Monumental, acompañado por el presidente Stefano Di Carlo y el manager Enzo Francescoli, luego de la eliminación ante Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La salida del técnico se confirmó después de una noche que terminó de sentenciar un ciclo tan breve como convulsionado. Tras el empate ante el conjunto colombiano y la posterior eliminación en los penales, Coudet manifestó su decisión de dar un paso al costado y este jueves puso el punto final a su etapa en Núñez.

El primero en tomar la palabra fue Stefano Di Carlo, quien confirmó públicamente la determinación del entrenador.

“Chacho nos ha manifestado su voluntad de dar un paso al costado”, expresó el presidente de River, dejando en claro que la decisión surgió del propio Coudet y fue acompañada por la dirigencia.

Di Carlo destacó además el respaldo que tuvo el entrenador durante su ciclo y remarcó que la institución decidió acompañar su determinación.

“Este proceso lo iniciamos con determinación y enorme convicción. Hemos respaldado siempre de manera categórica todo lo hecho en este tiempo que a Chacho le ha tocado ser entrenador del club”, sostuvo.

El presidente también eligió remarcar las cualidades profesionales y humanas del ahora exentrenador de River y consideró que la despedida debía realizarse de manera pública y dentro del club.

“Creemos que es la manera correcta, institucional y respetuosa y agradecida de hacer esta salida es dando la cara”, afirmó Di Carlo.

Y agregó: “El profesionalismo, la capacidad, la disciplina de trabajo de Chacho y ni hablar la calidad humana, merecía un cierre acá en el club”.

La dirigencia también confirmó quién estará al frente del equipo después de la salida de Coudet. Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino y tendrá como acompañante a Marcelo Escudero.

“El entrenador interino será Leo Ponzio y contará con la apoyadura de Marcelo Escudero”, anunció Di Carlo antes de darle la palabra al Chacho.

La eliminación frente a Independiente Santa Fe fue el golpe definitivo para un ciclo que apenas alcanzó los 27 partidos. River igualó durante los 90 minutos y luego quedó eliminado en una dramática definición por penales, un desenlace que aceleró una salida que ya comenzaba a instalarse como posibilidad durante la madrugada.

Coudet había llegado a Núñez con la expectativa de encaminar al equipo y devolverlo a los primeros planos, pero su paso por la institución terminó siendo mucho más corto de lo esperado.

La derrota internacional no solo significó quedar afuera de la Sudamericana. También marcó el final de un proyecto que no logró consolidarse y obligó a River a buscar rápidamente una solución para el banco de suplentes.

Ahora, con Ponzio y Escudero al frente de manera interina, el Millonario deberá intentar recomponerse después de una eliminación que volvió a sacudir los cimientos del club.

La era Coudet ya es historia. El Chacho se fue de River después de apenas 27 partidos y dejó una decisión que cambia nuevamente el rumbo del equipo de Núñez.