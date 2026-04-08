Se terminó la espera. River inicia su camino en la Copa Sudamericana con un condimento especial: será el debut internacional de Eduardo Coudet como entrenador del Millonario. El estreno será en Bolivia, ante Blooming, un rival de menor cartel pero que suele hacerse fuerte en un contexto que históricamente incomodó al equipo de Núñez.

El ciclo del “Chacho” llega envuelto en una racha positiva. Desde su arribo, River ganó los cuatro partidos que disputó y mostró señales de un equipo en crecimiento, con una identidad que empieza a consolidarse. Sin embargo, el verdadero examen comienza ahora, en el plano internacional, donde el margen de error es mínimo y el primer objetivo es claro: quedarse con el grupo para avanzar directamente a los octavos de final.

Para Coudet no será una experiencia nueva. El entrenador afrontará su octavo torneo continental, con más de una década de recorrido en este tipo de competencias. Su mejor actuación fue en la Copa Libertadores 2023, cuando llevó al Inter de Porto Alegre hasta las semifinales, instancia en la que cayó ante Fluminense. En total, acumula 51 partidos internacionales, con un saldo positivo que respalda su trayectoria: 24 victorias, 16 empates y 11 derrotas.

Su historia en copas tiene de todo. Desde aquella campaña con Rosario Central en 2016, donde quedó a las puertas de las semifinales, hasta cruces calientes ante el propio River, como el que protagonizó con Racing en 2018. Incluso tuvo su revancha años más tarde, cuando eliminó al Millonario con Inter en la Libertadores 2023. Ahora, desde el otro lado, intentará escribir un nuevo capítulo.

Del lado del rival, Blooming aparece como una incógnita, pero con un factor que siempre juega: la localía. La altura y las condiciones del fútbol boliviano suelen emparejar diferencias y obligan a River a redoblar la atención, sobre todo teniendo en cuenta sus antecedentes recientes en ese territorio.

El historial del Millonario en Bolivia refleja una realidad dividida. Mientras que en el Monumental construyó una fortaleza casi inexpugnable ante equipos de ese país, como visitante la historia cambia: en 16 partidos, suma seis triunfos, seis derrotas y cuatro empates. Un equilibrio que deja en evidencia las dificultades que presenta el contexto.

Además, hay una racha que inquieta. River lleva casi dos décadas sin ganar en suelo boliviano, con su última victoria registrada en 2006. Desde entonces, acumuló empates y derrotas, incluyendo caídas duras que aún resuenan. Romper esa tendencia será uno de los grandes desafíos de la noche.

Con un entrenador que busca dejar su huella, un equipo en levantada y una deuda histórica por saldar fuera de casa, River se presenta en la Sudamericana con la ilusión renovada. En Bolivia, donde el aire pesa y los partidos se juegan distinto, el Millonario intentará empezar a escribir su camino… y saldar cuentas pendientes.