Comienza el andar continental de River en la Copa Sudamericana con una complicada visita a Bolivia. El Millonario visita a Blooming por la primera fecha del Grupo A en el Estadio Tahuichi Aguilera Costas. El equipo de Eduardo Coudet viene entonado desde que comenzó ciclo del flamante DT con cuatro victorias al hilo en el Torneo Apertura y ahora buscará una nueva victoria en Santa Cruz de la Sierra ante el elenco boliviano. Por ahora, es victoria de River por 1-0.

Driussi puso en ventaja

En la mejor jugada colectiva de River en el partido, el Millonario se puso en ventaja. Aníbal Moreno la filtró para Colidio, que esperó el pasaje por detrás de Bustos y lo habilitó. El ex Independiente sacó el centro pinchado y Driussi, con un gran anticipo elevando la pierna remató contra el palo izquierdo para poner el 1-0.

Martínez Quarta vio la roja

A los cuatro minutos llegó la jugada que condicionó el encuentro para River. Un pelotazo largo sorprendió a la defensa y Lucas Martínez Quarta derribó a Bayron Garcés cuando se iba derecho al gol. Luego de una sanción de offside del atacante boliviano, una revisión del VAR revirtió esta decisión inicial y por esto el árbitro Andrés Rojas expulsó al central riverplatense.

Formaciones:

Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Julio Vila, Gabriel Valverde, Diago Giménez; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojoza, Moisés Villarroel; Bayron Garcés y Antony Vásquez. DT: Mauricio Soria.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Árbitro: Andrés Rojas.

Estadio: Ramón Tahuichi Aguilera Costas.

El encuentro es transmitido por las radios del Grupo Prima Multimedios: AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

La previa

Desde el inicio del ciclo de Coudet hay aires de renovación y las victorias han acomodado a un River que vuelve a la Copa Sudamericana luego de conquistarla en 2014. Con relación al gran triunfo ante Belgrano por 3-0 en el Monumental, el equipo inicial no tendría modificaciones, a pesar de que el Chacho contempla a Juan Fernando Quintero para volver al once en lugar de Tomás Galván.

El entrenador tendrá las bajas de Maximiliano Salas y Marcos Acuña (sancionados), Gonzalo Montiel por lesión (aunque fue citado), y Franco Armani, también lesionado y sin una fecha clara de regreso. Por otra parte, Facundo Colidio se sostendrá de titular luego del retorno al gol y volverá a formar el ataque con Ian Subiabre y Sebastián Driussi, mientras que Fabricio Bustos seguirá de lateral derecho pese a la convocatoria de Montiel.

Colidio volvió al gol tras varios meses en un recuperado River.

Por el lado del Blooming, inició de gran forma el torneo de Bolivia, goleando 5-0 al Guabirá. El elenco de Santa Cruz de la Sierra buscará dar el golpe en el inicio, y así lo reflejó su capitán, Moisés Villarroel. “Estamos convencidos de que haremos un buen partido por la gran preparación física, mental y futbolística que realizamos”, dijo el futbolista. Será el primer enfrentamiento en el historial entre ambos equipos.