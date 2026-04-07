El mercado de jóvenes talentos vuelve a dejar una historia que mezcla proyección, sorpresa y vitrina internacional. Juan Sayago, una de las promesas surgidas de River Plate, fue anotado por Flamengo para disputar la Copa Libertadores, en una decisión que no pasó desapercibida en el mundo del fútbol.

El mediapunta categoría 2007, que se encuentra a préstamo en el conjunto brasileño hasta diciembre de este año, integra la lista de buena fe presentada ante la CONMEBOL. Lo llamativo del caso es que el juvenil aún no debutó en la Reserva del Millonario, aunque ya empieza a ganar terreno en una de las estructuras más exigentes del continente.

Formado en las inferiores de River, Sayago llegó al club en 2023 tras sus primeros pasos en La Pampa y rápidamente se destacó por su talento y proyección. En 2025, con la camiseta de la Quinta División, sumó minutos importantes y convirtió cinco goles en 27 partidos, rendimiento que le permitió firmar su primer contrato profesional hasta 2028 antes de dar el salto al fútbol brasileño.

En Flamengo, donde se desempeña en la Sub-20, el plan es claro: potenciar su desarrollo dentro de una estructura de alto nivel y acompañar su crecimiento sin apurar etapas. Sin embargo, su inclusión en la lista de la Libertadores marca un guiño fuerte hacia su proyección y lo posiciona como una de las apuestas a futuro del club carioca.

El préstamo incluye una opción de compra cercana al millón de dólares por el 50% de su ficha, un detalle que también pone en alerta a River, que sigue de cerca la evolución de una de sus joyas. Mientras tanto, Sayago ya suma sus primeras experiencias en el Brasileirao Sub-20 y empieza a escribir sus primeros capítulos en el exterior.

Sin haber debutado aún en la estructura superior del fútbol argentino, el juvenil ya aparece en el radar internacional. Un recorrido atípico, pero cada vez más frecuente, que vuelve a poner en escena la capacidad de River para formar talentos que rápidamente llaman la atención de los gigantes del continente.