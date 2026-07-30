Con el objetivo de volver a ganar, River perdió 1-0 con Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura. El Millonario sigue sin poder dar vuelta la página luego de las dos derrotas con las que inició el semestre ante un Lobo que se hizo fuerte en el estadio Juan Carmelo Zerillo y, gracias al cabezazo de Alexis Steimbach obtuvo su primer triunfo en el campeonato. Para los de Eduardo Coudet es la cuarta derrota consecutiva en torneos AFA contando la derrota en la final ante Belgrano.

Un partido con pocas situaciones, muy disputado, pero Gimnasia supo disputar mejor y eso terminó haciendo la diferencia. River arrancó teniendo mucho más la pelota, pero el Lobo amenazó con alguna contra mal finalizada. Lo mejor de la primera parte llegó sobre el final: Joaquín Freitas tuvo un mano a mano que fue anulado por un milimétrico offside e Ignacio Miramón no pudo finalizar bien una gran jugada de Jeremías Merlo.

River cayó con Gimnasia y extiende su mal momento. (Foto: Clarín)

La segunda mitad mostró las peores deficiencias de River a la hora de atacar en un encuentro que se enredó entre roces y algunas discusiones. Pero de allí salió fortalecido Gimnasia, que empezó a ganar las disputas y fue el que generó más peligro con un remate de Agustín Auzmendi y una mala resolución del ingresado Maximiliano Salazar. No obstante, el delantero fue fundamental en el único gol del partido: un centro suyo muy preciso encontró el anticipo de Steimbach, que estableció el tanto que definió el partido para desatar el festejo en El Bosque.

El propio Steimbach tuvo otra clara minutos después, pero su remate dio en el travesaño. River, con lo último, intentó contestar pero apenas pudo forzar una última jugada que terminó siendo despejada por Pedro Silva Torrejón. Fue victoria merecida para un Gimnasia que se recuperó de la caída ante Racing y se llevó merecidamente sus primeros tres puntos en el Torneo Clausura ante un Millonario que volvió a mostrar que, pese a los nombres que llegaron, el funcionamiento aún está muy lejos.

Steimbach y el tanto de la victoria de Gimnasia

A diez minutos del final, el volante del Lobo marcó el tanto de la victoria. Luego de una jugada por derecha que Agustín Auzmendi no concretó debajo del arco, la acción prosiguió y la pelota le quedó a Maximiliano Salazar que sacó un centro que cayó sobre el segundo palo para que Steimbach, ganando de cabeza, establezca el 1-0.

Miramón lo tuvo para el Lobo

En el cierre de la primera mitad llegó la chance más importante para Gimnasia. Una gran corrida por izquierda de Jeremías Merlo dejó por el camino a Nicolás Otamendi primero y a Marcos Acuña después para terminar en un centro atrás para la llegada de Miramón, que controló y pateó pero su tiro fue a dar directo al lateral de la red.

La más clara de River

En un primer tiempo donde al Millonario le volvió a costar mucho tener chances, la más importante llegó sobre el final del primer tiempo. Correa recibió y habilitó de primera a Freitas, que mano a mano con Nelson Insfrán sacó un remate que el arquero le tapó con un gran manotazo. En la segunda jugada Beltrán la tiró afuera con un tiro mordido que salió al lado del palo. Más allá de eso, la jugada fue anulada por un leve offside de Freitas al comienzo.

El homenaje a Montiel y Otamendi

Antes del inicio del partido, la dirigencia de Gimnasia tuvo un gesto con los dos integrantes de River que formaron parte del subcampeonato de la Selección Argentina en el Mundial 2026. La CD del Lobo les entregó a Otamendi y Montiel unas plaquetas por el logro de ambos con la Albiceleste y los futbolistas fueron aplaudidos por parte del público local.

Formaciones

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Alexis Steimbach, Ignacio Fernández, Jeremías Merlo; Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva, Tomás Galván; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

El encuentro será transmisión poir las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.

Así llegan al partido

La vuelta del cuadro de Núñez a los terrenos de juego tras el parate mundialista está siendo muy complicada: dos duras derrotas, el 1-3 contra Aldosivi por Copa Argentina y el tropiezo de local 0-1 ante Barracas Central en el estadio Monumental dejaron el claro que Eduardo Coudet tiene mucho por corregir. Y el Chacho meterá mano en el equipo mientras espera por algún otro refuerzo en el mercado de pases.

Sin cambios en el arco ni en la defensa, los que saldrán del equipo son todos del mediocampo en adelante. Fausto Vera, que le dejará su lugar a Mauro Arambarri, uno de los refuerzos, en tanto que el juvenil Lautaro Pereyra dejará el once para que se produzca el debut de titular de Ángel Correa, mientras que en el ataque Rafael Santos Borré y Facundo Colidio lo verán desde el banco de los suplentes, dejándoles su puesto a Joaquín Freitas y Lucas Beltrán.

Correa debutará como titular en River frente a Gimnasia. (Foto: EFE)

Por su parte, El Lobo que será local en El Bosque, tratará de levantarse luego de caer con Racing Club.en Avellaneda, donde pese a la derrota dejó buenas sensaciones. La última vez que ambos cuadros se midieron fue en mayo de este año por los cuartos de final del Torneo Apertura, en esa ocasión, la Banda se llevó el encuentro por 2 a 0 con tantos de Sebastián Driussi y Martínez Quarta.