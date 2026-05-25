La caliente final entre River y Belgrano en el Mario Alberto Kempes dejó mucho más que un campeón. Después de la derrota del Millonario y el histórico título conseguido por el Pirata, todas las miradas quedaron puestas en Eduardo Coudet, que terminó completamente fuera de sí y protagonizó un fuerte cruce con el árbitro Yael Falcón Pérez que ahora podría costarle caro.

El entrenador de River explotó luego del polémico penal cobrado a favor de Belgrano por una mano de Lautaro Rivero tras intervención del VAR, jugada que cambió definitivamente el partido y abrió el camino para la remontada cordobesa. Desde ese momento, el Chacho vivió el encuentro con una tensión total y terminó expulsado por el juez del partido.

Pero la bronca no quedó solamente dentro de la cancha. Camino al vestuario, y todavía con las pulsaciones al máximo, Coudet lanzó fuertes insultos contra Falcón Pérez. Según quedó registrado por las cámaras y también fue incluido en el informe arbitral, el DT le gritó “sos un ladrón” directamente al árbitro mientras abandonaba el campo de juego.

Lejos de calmarse, el entrenador volvió a ingresar al terreno una vez consumada la derrota y encaró nuevamente al cuerpo arbitral para continuar con sus reclamos. En medio del caos y mientras Belgrano celebraba el primer título de su historia en Primera División, algunos jugadores de River intentaron contener al DT. Uno de los más activos fue Juanfer Quintero, que buscó apartarlo cuando la situación ya estaba completamente desbordada.

Además de los insultos, Coudet también dejó una frase cargada de bronca y fantasmas personales: “Ya van tres veces que me cagan en una final en esta cancha”, disparó el entrenador, recordando otras definiciones perdidas en el Kempes a lo largo de su carrera.

El enojo fue tan grande que el Chacho ni siquiera regresó para recibir la medalla de subcampeón y tampoco habló públicamente después del encuentro. Tras la expulsión, quedó imposibilitado de brindar la conferencia oficial y abandonó el estadio en silencio.

Ahora la pelota quedó del lado del Tribunal de Disciplina. El informe presentado por Yael Falcón Pérez podría traerle serias consecuencias al entrenador millonario y en River ya hay preocupación por la posible sanción. Según trascendió, la suspensión podría rondar las cuatro fechas o incluso ser mayor, algo que impediría al club reemplazarla por una multa económica.

De confirmarse ese escenario, Coudet comenzaría el próximo Torneo Clausura mirando los partidos desde afuera y River perdería a su entrenador en el banco justo en el arranque de una etapa donde el margen de error parece haberse terminado.