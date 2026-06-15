Incremento de mujeres en deportes colectivos en Neuquén: estudio 2025

Una mayor incidencia de la práctica de deportes colectivos de las mujeres neuquinas en la adultez, principalmente en el fútbol, acortando la diferencia en relación a los hombres y la inclinación por esa disciplina, el vóley y el hockey son algunas de las conclusiones del Estudio del Desarrollo del Deporte Colectivo en Neuquén, que analiza, por primera vez en la provincia, el desarrollo de estas prácticas desde una perspectiva territorial, institucional y de equidad.

El estudio fue elaborado en 2025 por el Observatorio de Deportes, Actividad Física y Cultura, que funciona bajo la órbita del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, arrojando evidencia clave para contribuir a la planificación de políticas que fortalezcan la equidad, la continuidad deportiva y el acceso territorial en Neuquén.

Su objetivo fue estudiar la situación de los deportes colectivos tradicionales en la provincia (fútbol, vóley, básquet, handball, hockey y rugby), para determinar su localización, grado de organización institucional, accesibilidad, participación y potencial impacto en diferentes localidades.

La investigación forma parte del proyecto general de accesibilidad al deporte y la actividad física en la provincia, y más concretamente en un análisis de la participación activa y las condiciones de equidad territorial, institucional y social en los deportes federados y comunitarios.

A partir del relevamiento de 486 instituciones, 2.597 equipos y 39.389 participantes, se describe la magnitud del sistema deportivo organizado y su distribución por sexo, edad, disciplina y región.

Datos de interés

Del relevamiento se desprende que hay más mujeres adultas involucradas en ligas y equipos adultos. A diferencia de los varones, donde la práctica de deportes colectivos prevalece en la infancia y adolescencia, en las mujeres esto ocurre en la adultez y se achica la brecha con el género opuesto: 8,3 mujeres de cada 10 hombres realizan alguna actividad en equipo, de acuerdo al relevamiento realizado.

En una franja etaria inferior (niñez y adolescencia), la proporción va de 3,5 a 4,7 mujeres cada 10 varones. Se trata de un dato que permite abordar desde la Provincia el fortalecimiento de políticas públicas para esta franja etaria.

En cuanto a la elección de los deportes, el fútbol es el deporte más popular en Neuquén, con altísima participación en varones y un crecimiento sostenido entre mujeres especialmente en la adultez, seguido por vóley, básquet, handball, hockey y rugby, cada uno con perfiles de género y trayectorias particulares.

El vóley se posiciona como la principal disciplina femenina en la adolescencia, y el hockey mantiene una fuerte presencia en mujeres desde la niñez. En el caso del fútbol, la participación de las mujeres es significativa y en crecimiento: 396 niñas, 1.080 adolescentes y 1.770 mayores, mostrando un claro proceso de institucionalización reciente.

Cabe destacar que, en mujeres adultas, el fútbol se convierte en el deporte con mayor número de practicantes en relación a otras disciplinas, lo que marca un cambio cultural profundo, sostenido y reciente.

De este dato se desprende que en la edad adulta las mujeres permanecen en el deporte colectivo, ya sea en ligas consolidadas, en proyectos comunitarios o por iniciativa propia.

Políticas públicas

Desde el Gobierno provincial, a través del Programa de Clubes Sociales, se viene trabajando en forma sostenida para el fortalecimiento de los clubes de toda la provincia, que ocupan un rol clave como espacios de encuentro, contención y desarrollo del deporte.

Ya se llevan invertidos más de 6.000 millones de pesos en 104 entidades, a través del financiamiento de proyectos para obras de infraestructura y compra de equipamiento. Junto a Pan American Energy (PAE), se lleva adelante el Programa de Fortalecimiento de Clubes, que brinda capacitaciones para dirigentes y entrenadores orientadas a profesionalizar la gestión, potenciar el desarrollo deportivo y reforzar el rol social que las entidades cumplen en sus comunidades.

También se impulsan distintas acciones vinculadas a la práctica de deportes colectivos y en sintonía con los datos que se desprenden del informe, mediante el programa “Más mujeres en el deporte”, como torneos de fútbol femenino o torneos interfuerzas, entre otras acciones, que buscan fortalecer la participación de las mujeres en el deporte.

Se lleva adelante además el programa “Cerca de la Escuela”, una iniciativa que busca generar espacios de encuentro y formación para estudiantes de distintos niveles de escuelas públicas y privadas, fortaleciendo el vínculo con el deporte como herramienta de integración, aprendizaje y desarrollo personal, entre otras acciones que promueven la práctica del deporte en las distintas etapas de la vida.