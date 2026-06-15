España igualó sin abrir el marcador ante Cabo Verde en el primer gran batacazo de este Mundial 2026. El equipo de De la Fuente intentó todo, hasta regresó Lamine Yamal, pero no pudo en la apertura del Grupo H. Y los medios en España dijeron lo suyo: Marca habló de un "Bajonazo Mundial", AS lo resumió en un contundente "Petardazo", mientras que Sport y Mundo Deportivo calificaron la presentación como "decepcionante".

Las críticas fueron todavía más severas en los análisis posteriores. En Marca, el periodista José Luis Hurtado describió a una selección "sin fútbol, ideas ni recursos", incapaz de vulnerar a un rival que terminó firmando una de las grandes sorpresas del torneo. Incluso el ingreso de Lamine Yamal y Nico Williams en el tramo final no alcanzó para romper el cero.

En la misma línea, Héctor Martínez cuestionó las previsiones que ubicaban a España entre las máximas candidatas al título. "La IA dijo que éramos favoritos a ganar el Mundial, lo que no dijo es lo mucho que íbamos a sufrir para lograr ese objetivo", escribió. Para el periodista, la superioridad que se pronosticaba antes del partido quedó reducida a "un triste empate a cero" que abrió interrogantes sobre el verdadero potencial del equipo de Luis de la Fuente.

Las repercusiones también se multiplicaron fuera de las crónicas tradicionales. El periodista Tomás Roncero expresó su incredulidad con un escueto pero elocuente mensaje: "Madre mía... a ver cómo explicas esto". Por su parte, el estadístico MisterChip calificó la actuación como "horrenda e impropia" de una selección aspirante al título y criticó la falta de profundidad ofensiva pese al dominio de la posesión.

Con apenas siete remates al arco y muchas dudas en su funcionamiento, España dejó escapar dos puntos en su estreno y ahora afrontará una presión inesperada en un Grupo H que, al menos en la primera fecha, ya entregó una de las mayores sorpresas de la Copa del Mundo.