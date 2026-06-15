No cabe duda que este lunes 15 fue un día histórico para el fútbol de Cabo Verde. La selección del pequeño archipiélago africano situado frente a las costas de Senegal en el marco de la Copa Mundial 2026 iguale en su primera presentanción en una Copa del Mundo 0 a 0 con España, este lunes en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, desatando celebraciones dignas de un carnaval.

Sin embargo, su hazaña se ha viralizado aún más por un insólito hecho que ocurrió en su liga local hace tres años. En la final, entre Mindela y Palmeira Do Sal, el juez central recibió el balón por parte de un joven montado sobre un burro, algo nunca antes visto en este deporte.

Cabo Verde es uno de los representantes africanos junto a Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal y República Democrática del Congo.

Con aproximadamente 525.000 habitantes, Cabo Verde, en el puesto 70 del ranking de la FIFA, se convierte, después de Islandia y Curazao, en el país menos poblado en participar en un Mundial. La Federación Caboverdiana de Fútbol no perteneció a la FIFA hasta 1986.