El Torneo Apertura 2026 sigue su curso, pero hay una tendencia que ya se volvió imposible de ignorar: la inestabilidad en los bancos de suplentes. La salida de Guillermo Farré de Aldosivi sumó un nuevo capítulo a una lista que no para de crecer y que ya alcanza a nueve entrenadores en lo que va de la temporada.

El ciclo del ex mediocampista en el “Tiburón” llegó a su fin tras el empate sin goles ante Huracán, en Mar del Plata. Sin triunfos en el campeonato, con cinco empates y cuatro derrotas, el equipo nunca logró encontrar rumbo ni respuestas dentro de la cancha. La decisión se tomó horas después del partido, pese a que el propio entrenador había manifestado su intención de revertir la situación.

El plantel se enteró de la salida en el vestuario, luego de ser citado de manera anticipada al entrenamiento. De forma interina, Facundo Oreja se hará cargo del equipo de cara al próximo compromiso ante Sarmiento de Junín, mientras la dirigencia busca un reemplazante.

Sin embargo, el caso de Farré no es un hecho aislado, sino parte de una lógica que se repite fecha tras fecha. En el fútbol argentino, la paciencia parece haberse extinguido: los resultados son la única medida y los procesos largos, una rareza cada vez más difícil de sostener.

Entre los nombres que dejaron su cargo aparece uno de los más impactantes: Marcelo Gallardo. El entrenador más ganador de la historia reciente de River decidió dar un paso al costado en su segundo ciclo, tras una serie de resultados adversos que marcaron el final de su etapa en Núñez.

La lista incluye también a Eduardo Domínguez, quien dejó Estudiantes de La Plata para asumir un nuevo desafío en Brasil, además de otras salidas vinculadas directamente al rendimiento. Iván Delfino, Hugo Colace y la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez también engrosan una nómina que crece a un ritmo preocupante.

El Apertura había tenido su primer movimiento con la salida de Daniel Oldrá en Instituto, mientras que uno de los casos más recientes fue el de Damián Ayude, quien dejó su cargo en San Lorenzo tras una dura derrota.

En este escenario, la rotación constante de entrenadores expone una problemática estructural del fútbol argentino. Con calendarios exigentes, presión permanente y urgencias deportivas, el margen de error es mínimo. Y en ese contexto, los técnicos siguen siendo el primer fusible de un sistema que no espera.