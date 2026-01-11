Se puso en marcha el torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquet femenino, temporada 2025-26. EL Biguá cayó en su inicio de forma ajustada ante Lanús por 74-72, por la Conferencia Sur.

Segunda mitad de la temporada para los equipos neuquinos que juegan en la máxima categoría del básquet argentino. El primero en saltar a la cancha fue Biguá, con una plantilla renovada y el objetivo de mejorar su producción con relación al Torneo Apertura.

El equipo de Jaime sumó para esta competencia a Andrea Valdés y Daiana Ten en reemplazo de Rocío Bereilh y Ornella Tarchini, más las bajas de Paula Fernández y Centurión.

En un partido intenso y cambiante que dejó en evidencia el carácter del equipo. Las dirigidas por Nicolás Tilloy comenzaron el primer cuarto con solidez defensiva y buena circulación ofensiva, anulando los intentos del rival y construyendo una ventaja que se sostuvo durante toda la primera mitad.

Lopez tuvo una noche brillante con 30 puntos en el elenco granate

Con Berenice López intratable, las granates se fueron al descanso arriba en el marcador y con dominio en el juego. Tras la pausa, Biguá ajustó su defensa y encontró mayor efectividad, especialmente a través de Agustina García, quien lideró la remontada neuquina en un tercer cuarto muy favorable para la visita (32-20). Ese parcial dejó el partido igualado en 59-59 rumbo al último tramo.

El cierre fue punto a punto, con posesiones decisivas y máxima tensión. Lanús en los últimos minutos y a pesar de la presión agobiante de la visita, mantuvo la calma, priorizó el control del balón y cerró el partido con inteligencia, asegurando la victoria por 74 a 72 en el primer partido.

13 puntos para Gutierrez en EL Bigua´

Berenice López la goleadora del partido y Lanús con 30 puntos Scian aportó 13, mientras que Sánchez convirtió 8. En la visita, Agustina García aportó 24, Micaela Gutiérrez 13, misma cantidad que Lertora.

Ahora Biguá se presentará nuevamente hoy domingo desde las 18hs, cuando visite a Ferro Carril Oeste, campeonas del apertura. El cotejo se podrá ver, además de Básquet Pass, por DeporTV.