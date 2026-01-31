Biguá volvió a casa y lo hizo de gran forma. En su sexto cotejo del Torneo Clausura de la Liga Nacional, superó a Berazategui por 68-64 en un cotejo que corrió siempre de atrás, lo pudo llevar a suplementario, y ganarlo de gran forma.

La noche parecía esquiva para las verdes en el estadio Ruca Che, pero en la segunda mitad sacó adelante un durísimo juego, y en tiempo extra terminó festejando su primera victoria en el torneo. Comenzó mejor la visita, que tras irse al descanso abajó 19-15, metió un parcial de 9-22, para irse al descanso 28-37.

Comandadas por Agustina García, de 25 puntos en la noche, el equipo de Rubén Jaime comenzó a repuntar, y achicar la diferencias, hasta entrar al último minuto donde quedó a dos puntos, García no falló en simples y la última pelota de la visita no tuvo bien final, llevando el juego a 5 minutos más tras igualar 60-60.

En el tiempo extra, las neuquinas impusieron condiciones, aprovecharon el envión de levantar un duro jugo y quedarse con el triunfo por 68-64, y cortar la mala racha de cinco derrotas en el inicio del torneo.

Al aporte goleador de García se le sumó los 10 de Lértora y 9 de Campos. En la visita, Vázquez convirtió 18, Galban 15 y Andújar 13.

El sábado ambos elencos se vuelven a presentar. Desde las 19hs Biguá recibe nuevamente en el Ruca che a Tomás Rocamora, mientras que Independiente se medirá ante Berazategui 21.30hs.