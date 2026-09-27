En uno de los duelos atractivos del domingo, Portugal venció 2-1 a Noruega como visitante por la segunda fecha de la UEFA Nations League. El conjunto luso, que tuvo a Cristiano Ronaldo como suplente sin ingresar, logró tres puntos clave ante los nórdicos gracias a los goles de João Félix y Gonçalo Ramos, que le permitieron al cuadro portugués ser puntero del Grupo A4 de la competencia. Erling Haaland descontó para el dueño de casa.

Noruega 1-2 Portugal, los goles

La apertura del marcador llegó en una gran réplica de Portugal a la que João Félix le puso la firma. La construyeron por izquierda entre Nuno Mendes y Pedro Neto, que sacó el pase atrás para un Félix que controló y, con mucha calidad, la colocó rasante sobre el palo derecho de un Örjan Nyland que se quedó clavado.

En la segunda parte el partido iba a complicársele a los lusos, que recibieron el empate a los cinco minutos. Un tiro libre de Martin Ødegaard tuvo una floja respuesta del arquero Diogo Costa que generó una segunda acción en la que Haaland, con su habitual instinto goleador, puso las cosas 1-1 en Oslo.

No obstante, la reacción de los lusos llegaría tan solo cuatro minutos después, por intermedio del "reemplazante" de un Cristiano Ronaldo que no vio acción en la jornada. Un error enorme de Nyland al regalar una pelota en salida le dio una chance inmejorable a Gonçalo Ramos, que aprovechó con creces: hundió el pie en la pelota y la puso por arriba del arquero para el 2-1.

Poco después el propio Ramos marcaba el 3-1 aprovechando una nueva duda de Nyland, sin embargo, el VAR intervino para marcar un offside del delantero del Milan, que "salvó" de un nuevo error al arquero noruego. A pesar de esto, Noruega no pudo remontar en su casa, y cosechó su primera derrota en la UEFA Nations League luego de empezar ganando ante Dinamarca. De esta forma, Portugal lidera con 6 puntos sobre seis jugados, escoltado por los los Vikingos y los daneses, que hoy vencieron a Gales y también suman tres puntos.