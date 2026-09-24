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Liga de las Naciones

Haaland no para y ahora hizo dos en la victoria de Noruega ante Dinamarca

El delantero del Manchester City hizo dos en el éxito de los Vikingos ante Dinamarca en la primera fecha. Cristiano, su próximo rival

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Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Jueves, 24 de septiembre de 2026 a las 20:16
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Erling Haaland lleva marcados 64 goles en 56 partido con la camiseta de Noruega.

Lluvia de goles en Oslo, sede de la 1ª fecha de la Liga de las Naciones entre Noruega y Dinamarca con la presencia estelar de Erling Haaland, autor de un par de tantos en el 3 a 2 final del local.

El goleador del Manchester City marcó uno en cada período, a los 18 y a los 29, respectivamente.

El primero de ellos marcando el pase a espaldas de la defensa, desde el centro a la izquierda para terminar sacando el remate al primer palo y con la fuerza suficiente para superar al arquero.

El segundo fue a la salida de un tiro de esquina en el que el 9 provocó un movimiento para llegar al primer palo y definir con el pie abierto, también al primer palo. Para el manual de todo centro delantero.

El mano a mano que se viene

Ahora, por la 2ª fecha de la zona 4, el partido que se viene es nada menos que ante Portugal.

, aunque el gol fue obra de Joao Félix desde afuera del área con un lindo remate.

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