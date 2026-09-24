Lluvia de goles en Oslo, sede de la 1ª fecha de la Liga de las Naciones entre Noruega y Dinamarca con la presencia estelar de Erling Haaland, autor de un par de tantos en el 3 a 2 final del local.

El goleador del Manchester City marcó uno en cada período, a los 18 y a los 29, respectivamente.

El primero de ellos marcando el pase a espaldas de la defensa, desde el centro a la izquierda para terminar sacando el remate al primer palo y con la fuerza suficiente para superar al arquero.

El segundo fue a la salida de un tiro de esquina en el que el 9 provocó un movimiento para llegar al primer palo y definir con el pie abierto, también al primer palo. Para el manual de todo centro delantero.

El mano a mano que se viene

Ahora, por la 2ª fecha de la zona 4, el partido que se viene es nada menos que ante Portugal.

, aunque el gol fue obra de Joao Félix desde afuera del área con un lindo remate.