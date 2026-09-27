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UEFA Nations League

España se estrenó como campeón mundial con un triunfazo ante Inglaterra en Wembley

El seleccionado que dirige De la Fuente se impuso como visitante por 3 a 2 en un partidazo. Los goles los hicieron Lamine Yamal, Álex Baena y Oyarzabal. El dueño de casa lo había dado vuelta con tantos de Gordon y Cucurella, en contra, mientras que Kane marró un penal que estrelló en el travesaño.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 26 de septiembre de 2026 a las 22:06
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España ganó 3-2 a Inglaterra en su debut en la Nations League

España venció como visitante a Inglaterra por 3-2, en un partidazo disputado Wembley correspondiente a la primera fecha del Grupo 3 de la Nations League. El seleccionado que dirige Luis De la Fuente hizo su estreno como campeón mundial con una gran victoria.

Los goles los hicieron Lamine Yamal, al minuto de juego, y los ingresados Álex Baena y Mikel Oyarzabal, a los 15 y 29 del complemento, respectivamente. Antes había llegado el empate de Anthony Gordon, a los 36 de la etapa inicial, y la ventaja parcial por medio de un tanto de Harry Kane, a los 40.

Justamente el delantero de Bayern Munich tuvo la gran oportunidad de extender la diferencia en el marcador con un penal que estrelló en el travesaño. Después llegó la reacción de España para emparejar la historia y volver a pasar al frente en un resultado que ya no se iba a volver a modificar.

De esa manera, y con el choque entre los últimos dos rivales de la Selección Argentina en el Mundial, se abrió el Grupo 3 de la Nations League. En el otro encuentro de la misma zona, Croacia superó como visitante a Chequia por 3 a 2 y quedó junto al combinado ibérico en lo más alto de las posiciones.

Los goles

El gol de la victoria

El penal marrado por Kane

 

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