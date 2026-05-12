Cristiano Ronaldo ya imaginaba la vuelta olímpica. El estadio estaba preparado para explotar, los hinchas comenzaban a saborear el campeonato y en las tribunas del Al-Awwal Park el clima era de fiesta total. Pero el fútbol, ese juego capaz de cambiar una historia en apenas segundos, volvió a demostrar toda su crueldad. Y esta vez la víctima fue nada menos que CR7.

Cuando parecía que Al Nassr tenía asegurada la victoria ante su clásico rival, Al Hilal golpeó en la última jugada del partido y silenció a todo el estadio. El 1-1 final dejó congelado el festejo del conjunto del portugués, que estuvo a minutos de conquistar la Saudi Pro League y terminó viendo cómo el sueño se le escapaba de las manos de manera increíble.

El equipo de Cristiano ganaba 1-0 gracias al gol de Mohamed Simakan en el primer tiempo. El resultado lo dejaba prácticamente campeón y el ambiente ya olía a celebración. Incluso el propio CR7, que fue titular y salió reemplazado a los 83 minutos, parecía encaminado a sumar otro trofeo a una carrera cargada de gloria.

Sin embargo, cuando el reloj marcaba el octavo minuto de descuento, llegó el golpe inesperado. Un lateral lanzado al área parecía una jugada sin demasiado peligro, pero el arquero Bento falló en la salida y la pelota terminó metiéndose increíblemente en su propio arco sin que ningún jugador rival llegara a tocarla.

El gol cayó como una bomba. Los futbolistas de Al Hilal corrieron a festejar un empate que valió oro, mientras del otro lado todo fue bronca, incredulidad y silencio. Cristiano, desde el banco, siguió la escena sin poder creer lo que acababa de pasar.

El empate no le quitó el liderazgo a Al Nassr, que sigue en la cima con cinco puntos de ventaja y un partido más, aunque sí le arrebató la posibilidad de consagrarse en el clásico y desatar una fiesta histórica. Ahora el conjunto del portugués deberá esperar un tropiezo de Al Hilal en la próxima fecha para poder gritar campeón.

Una vez más, el fútbol le recordó a Cristiano Ronaldo que ni siquiera las leyendas tienen asegurado el final perfecto. Y cuando el trofeo parecía viajar directo a sus manos, un lateral perdido en el descuento le cambió la historia.