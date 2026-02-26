Aún en actividad deportiva profesional pero siempre atento a las inversiones y negocios, Cristiano Ronaldo compró el 25% del Club Almería de España, actualmente en la segunda división de ese país.

De manera oficial no trascendió la suma de dinero que el portugués desembolsó para hacerse de este nuevo objetivo, sólo que instrumentó la adquisición a través de CR7 Sports Investments, una filial de la empresa CR7 SA.

Mohamed Al Khereiji, presidente del club andaluz e integrante del consorcio SMC Group, le dio la bienvenida al nuevo socio estratégico expresando que “estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se lo considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo”.

Mientras que por el lado del nuevo dueño, Ronaldo, se pudo leer: “Desde hace mucho tiempo mi ambición ha sido contribuir más allá del terreno de juego. Estoy desenado trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club”.

Actualidad

La actualidad deportiva del Almería no es buena Una institución que supo disputar La Liga, actualmente se encuentra en segunda, en la penúltima posición del grupo 4 que lidera de manera transitoria Águilas, a 28 unidades de distancia del nuevo negocio de CR7.

Imágen de proyecto de remodelación del estadio del Almería que se proyecta finalizar en este 2026.

España tiene vía libre para las sociedades anónimas deportivas, más allá que todavía quedan grandes clubes como Real Madrid y Barcelona que continúan funcionando con los estatutos de las asociaciones civiles sin fines de lucro.

El técnico actual del club es el español Joan Francesc Ferrer Sicilia que ahora deberá esperar un tiempo para conocer su destino inmediato en el puesto.