El delantero portugués Cristiano Ronaldo, actual figura del Al Nassr en Arabia Saudita, mantiene un alto nivel competitivo a los 41 años gracias a una combinación de entrenamiento y una dieta rigurosa. En las últimas horas, su ex chef personal, el italiano Giorgio Barone, reveló detalles inéditos sobre su alimentación diaria.

Las declaraciones, difundidas por el diario británico The Sun, explican qué come el máximo goleador histórico del fútbol y qué productos evita por completo, incluyendo una bebida tradicional: la leche.

El testimonio aporta nuevas claves sobre cómo el portugués sostiene su rendimiento mientras busca alcanzar los 1000 goles y disputar el Mundial 2026.

Una dieta equilibrada, pero sin concesiones

Según Barone, la base del plan alimenticio de Ronaldo es clara: equilibrio, pero sin alimentos procesados ni azúcar.

“El desayuno incluía café, huevos y palta, pero sin azúcar en absoluto”, explicó el chef.

Giorgio Barone, ex chef de Cristiano Ronaldo, reveló detalles de su dieta (Instagram)

El objetivo no es solo rendir, sino mantener un físico de élite durante todo el año.

Sin harinas: el cambio que marca la diferencia

Uno de los puntos más estrictos de la dieta es la eliminación de harinas refinadas.

“El almuerzo podía ser pollo o pescado con verduras. Si necesitaba carbohidratos, los obtenía de vegetales”, detalló Barone.

Esto implica evitar alimentos comunes como:

Pan

Pasta

Productos derivados de harina

Una decisión clave para reducir grasa corporal y mejorar la recuperación.

¿Por qué Cristiano Ronaldo evita la leche?

El dato más llamativo es la exclusión total de lácteos, especialmente la leche.

“El ser humano es el único animal que sigue consumiendo leche después de la infancia. Para nosotros, no es natural”, sostuvo el chef.

En su lugar, Ronaldo prioriza:

Agua mineral

Jugos naturales

Bebidas isotónicas sin azúcar

También evita completamente las gaseosas.

Cenas livianas para optimizar el descanso

La última comida del día tiene un objetivo claro: no interferir con el descanso.

“Por la noche come ligero, generalmente pescado o carne con verduras”, explicó Barone.

La lógica es reducir la carga digestiva y favorecer la recuperación muscular durante el sueño.

Comparación: la dieta de Haaland y los “superalimentos”

El chef también comparó este enfoque con el del delantero noruego Erling Haaland, quien incluye lácteos y órganos animales en su dieta. Barone coincidió en un punto clave: El hígado, el corazón y el cerebro son “superalimentos” por su alto contenido de hierro y nutrientes. Incluso reveló que el portugués también consumía hígado con frecuencia.

La alimentación de Cristiano Ronaldo refleja una tendencia creciente en el deporte de alto rendimiento: dietas personalizadas, antiinflamatorias y sin ultraprocesados.

Este tipo de planes no solo apuntan al rendimiento inmediato, sino a prolongar la carrera profesional, algo clave en atletas que superan los 35 años, una edad históricamente considerada límite en el fútbol de élite.