Lionel Messi cerró este martes 6 de octubre un capítulo que parecía imposible de terminar: su extensa historia con la camiseta de la Selección argentina. Después de 21 años defendiendo los colores albicelestes y tras haber atravesado críticas, frustraciones, renuncias y una consagración que cambió para siempre su vínculo con el público, el capitán tuvo su despedida en el estadio Monumental, en el amistoso internacional frente a Benín.

Y entre los mensajes que llegaron desde distintos rincones del mundo hubo uno especialmente significativo. Cristiano Ronaldo, uno de los grandes protagonistas de la carrera de Messi y su histórico rival durante la época dorada del fútbol mundial, decidió dejarle unas palabras al argentino.

Qué dijo Cristiano Ronaldo tras la despedida de Lionel Messi de la Selección

El portugués comentó la publicación que Messi realizó luego de su último encuentro con la Selección y eligió un mensaje breve, pero cargado de significado. “Tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre”, escribió Cristiano, en referencia a las más de dos décadas que el rosarino dedicó a la Albiceleste.

El reconocimiento no terminó allí. “Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, agregó el delantero portugués, de 41 años, en un gesto que rápidamente llamó la atención por tratarse de dos futbolistas que durante años fueron protagonistas de una de las rivalidades deportivas más grandes de todos los tiempos.

De Barcelona a Madrid

Messi y Cristiano fueron durante más de una década las caras principales de una disputa que trascendió fronteras. Mientras el argentino brillaba con la camiseta del Barcelona, el portugués hacía lo propio en el Real Madrid. Los clásicos españoles, los goles, los récords y las noches de Champions League alimentaron una competencia que mantuvo al mundo del fútbol pendiente de cada paso de ambos.

También compartieron escenarios en innumerables ceremonias y premiaciones, donde se repartieron títulos individuales y reconocimientos. La competencia fue feroz, pero con el paso de los años también quedó en evidencia el respeto entre dos futbolistas que marcaron una época.

En el caso de Messi, la historia con la Selección tuvo además un recorrido particular. El comienzo estuvo marcado por cuestionamientos y golpes difíciles de asimilar, hasta que llegaron la Copa América, la Finalissima y, finalmente, el Mundial de Qatar 2022, la conquista que terminó de completar su legado con la camiseta argentina.

Por eso, el mensaje de Cristiano adquiere una dimensión especial. No fue solamente el saludo de un viejo rival: fue el reconocimiento de uno de los pocos futbolistas capaces de comprender desde adentro la magnitud de lo que Messi construyó durante 21 años.

El último partido ya terminó. La camiseta argentina seguirá teniendo al “10” como una figura eterna. Y ahora, desde el otro lado de aquella histórica rivalidad, Cristiano Ronaldo también se encargó de dejarlo escrito: la historia de Messi con la Selección quedará para siempre. :::